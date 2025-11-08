Liceo del Cossatese e Valle Strona: "Ingegneri in Classe", il ritorno sui banchi di scuola

Venerdì 31 ottobre 2025 si è tenuto il primo ciclo di incontri con gli istituti superiori dedicato all’informazione e formazione sulla figura dell’ingegnere. L’incontro si è svolto presso l’Aula Magna del Liceo del Cossatese e Valle Strona.

Il progetto “Ingegneri di Classe: gli ingegneri tornano a scuola”, giunto alla quarta edizione, ha l’obiettivo di diffondere la cultura tecnica e promuovere la formazione su temi di attualità per le future generazioni e per gli iscritti all’Ordine, valorizzando la figura dell’ingegnere.

Scopo dell’iniziativa è sottolineare il ruolo dell’ingegnere nella tutela della vita, della salute dell’uomo e dell’ambiente, evidenziandone il contributo professionale e sociale.

Il progetto è coordinato dal Presidente dell’Ordine, Ing. Alberto Prospero, che ha introdotto il tema delle diverse specializzazioni e illustrato il ruolo dell’Ordine territoriale, e dal Consigliere delegato, Ing. Alessandro Mosca Balma, che ha presentato la propria esperienza professionale di ingegnere biomedico, una delle specializzazioni oggi più frequentate nei corsi di Ingegneria.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il Politecnico di Torino.

All’incontro hanno partecipato, oltre al Presidente e al Consigliere dell’Ordine, la professoressa Gabriella Balestra, coordinatrice del Collegio di Ingegneria Biomedica, e i professori Pierpaolo Oreste e Marco Piras del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture.

«Riprendono le attività del nostro Ordine per diffondere la cultura e l’importanza della figura dell’ingegnere – ha dichiarato il Presidente Ing. Alberto Prospero – puntando in questa edizione a far scoprire agli studenti le nuove specializzazioni e le nuove tecnologie legate alla professione».

Sono già previsti nuovi incontri presso l’Istituto per Geometri e il Liceo Avogadro di Biella.