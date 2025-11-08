Alpini, cena dei capigruppo a Biella: una serata riuscita tra entusiasmo, condivisione e nuove prospettive

Su proposta presentata in sede di Consiglio Sezionale, si è svolta a Biella la cena dei capigruppo, un’occasione di incontro e confronto tra i responsabili delle realtà locali. L’iniziativa ha riscosso grande successo e partecipazione, confermando quanto sia prezioso ritrovarsi in un clima di amicizia, collaborazione e sincero spirito sezionale. È stata una serata semplice ma intensa, segnata da entusiasmo, sorrisi e dalla voglia di continuare a costruire insieme un cammino condiviso.

A grande richiesta, su proposta unanime dei partecipanti e alla luce dell’ottima riuscita, la Sezione Alpini di Biella ha deciso di inserire l'evento nel calendario ufficiale degli appuntamenti istituzionali, rendendola così un appuntamento periodico e atteso da tutti. Il consigliere sezionale e capogruppo di Gaglianico, Paolo Massaro, ha ringraziato tutti per la calorosa partecipazione e per aver accolto con entusiasmo la sua proposta, segno di un forte spirito di corpo e di una Sezione sempre viva e unita. Appuntamento quindi al prossimo anno, per una nuova serata all’insegna dell’amicizia, della condivisione e del vero spirito alpino.