Candelo, arriva un corso di difesa personale per le donne

Prende il via un’importante iniziativa promossa dalla Città di Candelo, con la collaborazione del Funakoshi Karate 1976 ASD, dedicata alle donne residenti in paese: un corso gratuito di difesa personale per imparare a sentirsi più sicure, più consapevoli e meno vulnerabili di fronte a situazioni di pericolo o mancanza di rispetto. Le lezioni si terranno il giovedì dalle 18 alle 19 presso la palestra delle Scuole Medie, con calendario: 20 e 27 novembre, 4-11-18 dicembre e 15 gennaio.

Il sindaco Paolo Gelone ricorda "avevamo annunciato questa iniziativa e ora è tutto pronto per farla partire: come primo cittadino di un piccolo comune non posso e non ho la pretesa di cambiare il mondo ma non voglio neppure fermarmi alla retorica e alle parole che rischiano di cadere nel vuoto: lavoriamo e continueremo a lavorare sulla cultura e sull'educazione, ma davanti ad un problema che continua a riempire le cronache e a spezzare vite, vogliamo cercare di offrire anche una piccola opportunità concreta a chi si sente fragile, a tutte coloro che hanno paura, a tutte le donne che hanno il desiderio di sapersi difendere. Senza la pretesa di aver risolto il problema, che ha radici profonde e per il quale si dovrebbe intervenire prima di tutto sui carnefici, però conoscere i principi di autodifesa personale può aiutare. Anche solo a sentirsi più sicure, ad avere la forza per sfuggire da quelle situazioni, di dire basta prima che sia troppo tardi."

“Sapere come difendersi non significa solo imparare delle tecniche fisiche, ma acquisire sicurezza, consapevolezza e autostima – aggiunge Selena Minuzzo, assessore alle Politiche Sociali e vicesindaco di Candelo. – È un messaggio di forza e di libertà per tutte le donne: nessuna deve sentirsi sola o impreparata davanti alla violenza, in qualunque forma essa si presenti. La difesa personale è anche prevenzione, perché ci aiuta a riconoscere i segnali di rischio e a sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno. Candelo continua a investire su iniziative concrete che mettono al centro la sicurezza e la dignità delle persone.”

Accanto al corso, il volantino ricorda i servizi e i numeri utili a disposizione delle donne del territorio, a testimonianza di una rete di supporto sempre attiva e pronta ad accogliere chi ha bisogno di aiuto o anche solo di ascolto. “Questo progetto è un segnale forte – aggiunge Erika Vallera, Consigliera delegata alle Pari Opportunità del Comune di Candelo –. Parlare di autodifesa significa anche promuovere la cultura del rispetto e dell’autonomia femminile. È fondamentale sapere che esistono strumenti, persone e servizi pronti ad affiancare le donne in ogni momento di difficoltà. Nessuna deve sentirsi invisibile o in colpa nel chiedere aiuto.”

Con questo corso, la comune di Candelo rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza sulle donne, unendo formazione, prevenzione e solidarietà per ricordare che la sicurezza e la libertà personale sono diritti fondamentali di ogni donna.