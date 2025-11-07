Candelo, la Pro Loco che verrà tra turismo e nuove idee. Irene Viana: “Seguirò gli insegnamenti di Cristian Bonifacio” VIDEO

“Il ricordo di Cristian Bonifacio è più vivo che mai, a Candelo e in tutto il Biellese. La sua prematura scomparsa ha addolorato tutti noi ma continueremo ad onorare la sua memoria portando avanti la sua eredità”. A parlare Irene Viana che, da meno di due mesi, è alla guida della Pro Loco di Candelo.

Ai nostri taccuini, ha voluto condividere i prossimi eventi in calendario, le idee per il futuro e i prossimi passi da percorrere in un'ottica di sempre più valorizzazione delle bellezze del borgo medievale. “È ancora prematuro dichiarare come sarà la mia presidenza – ammette – ma una cosa è certa: seguirò gli insegnamenti e la visione di Cristian, rafforzando ulteriormente il legame con i cittadini, i volontari, le istituzioni e le associazioni presenti in paese e fuori dai nostri confini. Il nostro obiettivo è dar vita a sempre più appuntamenti per attrarre un numero maggiore di visitatori e far risplendere i nostri luoghi oltre i confini provinciali e regionali. Lo sviluppo del turismo locale non presuppone la competizione ma la cooperazione tra i vari soggetti della nostra provincia”.

Sotto quest'ottica, è nata la partnership tra la Pro Loco di Candelo e l'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, guidata dal presidente Stefano Rubin Pedrazzo. “Sono stati compiuti i primi passi per una collaborazione più organica e profonda, di reciproca promozione, dei nostri eventi – sottolinea - Da una parte il Borgo di Babbo Natale, in programma dal 22 novembre al 14 dicembre; dall'altra il Mercatino degli Angeli, che si svolgerà dal 9 novembre al prossimo 14 dicembre. Si è deciso di unire le forze per aumentarne il valore”.

Intanto, proseguono in paese, gli allestimenti in vista del Natale, con l'arrivo di un maestoso albero e delle luminarie, in fase di posizionamento all'interno del Ricetto. “Come potete immaginare siamo all'opera per la realizzazione dell'edizione 2025 del Borgo di Babbo Natale – riporta Viana – Tra le novità in cantiere, figura la presenza del treno storico che da Novara arriverà nel Biellese, con tappe a Carpignano Sesia, Cossato, Biella San Paolo e Candelo. Da qui, i visitatori raggiungeranno il centro del paese per iniziare una visita guidata alle meraviglie del borgo”.

Oltre al presente, alla Pro Loco si pensa anche ai progetti che verranno. “La nostra idea è di riproporre i nostri eventi storici con un veste nuova e rivisitata – spiega Viana - Ad esempio, per Fumetti al Ricetto si punta a strutturarlo su più giorni, con un aumento degli incontri e degli ospiti. Il Carnevale sarà riproposto, come Calici nel Borgo e Candelo in Fiore, con importanti novità all'orizzonte. In pratica, l'obiettivo è consolidare quanto costruito e valutare lo sviluppo di nuovi progetti capaci di coinvolgere e far crescere la comunità attorno a Candelo e al nostro territorio”.

Infine, è chiaro il suo sogno nel cassetto: “Aumentare le manifestazioni in paese, almeno una ogni due mesi, per incrementare le visite nel nostro borgo. Per farlo è fondamentale una squadra di lavoro unita e volonterosa: non sarei nessuno senza il nostro gruppo, formato da volontari, membri del direttivo e collaboratori. Tutti loro sono la nostra forza e il segreto del nostro successo”.