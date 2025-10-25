Dayuse sviluppa l'offerta di hotel all'ora a Torino

La prima azienda a svilupparla in maniera strutturata è stata Dayuse, piattaforma internazionale che consente di prenotare camere e servizi alberghieri per uso diurno. Dopo aver consolidato la propria presenza in diverse città italiane, il servizio è ora disponibile anche a Torino, dove incontra le esigenze di viaggiatori e professionisti in cerca di spazi temporanei confortevoli e funzionali.

Un nuovo modo di vivere l'hotel in città

L'idea di base è semplice: offrire a tutti la possibilità di utilizzare una camera d'albergo per poche ore durante il giorno, con accesso ai servizi normalmente riservati agli ospiti che vi pernottano. Questa formula, già diffusa in molte capitali europee, sta trovando spazio anche in Italia. I suoi punti di forza? Innanzitutto la flessibilità, che ne fa la soluzione perfetta per chi si muove tra un impegno e l'altro o necessita di un momento di pausa in un ambiente piacevole e riservato.



A Torino, l'iniziativa coinvolge strutture di diverse categorie, dagli hotel eleganti del centro (Montevecchio, Liberty, Majestic) alle catene internazionali situate nei pressi della stazione o dell'aeroporto. Tutti gli alberghi presenti sulla piattaforma mettono a disposizione camere e servizi per fasce orarie predefinite. Il funzionamento è analogo a quello di una normale prenotazione alberghiera, ma con check-in e check-out concentrati nella stessa giornata, generalmente a tre ore di distanza l'uno dall'altro.

Quali sono i vantaggi offerti dal servizio?

Per chi si trova a Torino in visita o di passaggio, la disponibilità di una camera a ore rappresenta un'opportunità davvero interessante. I motivi? I viaggiatori con scali lunghi tra due voli o con coincidenze ferroviarie possono approfittare di alcune ore di riposo, fare una doccia o semplicemente rilassarsi prima di ripartire. Anche le famiglie in attesa di un check-in serale o di una partenza ritardata trovano nella formula diurna un modo per gestire i tempi morti del viaggio in maniera più confortevole.



Oltre alla possibilità di rilassarsi, l'accesso ai servizi accessori, tra cui piscina, spa, sauna, palestra o Wi-Fi ad alta velocità, trasforma ogni soggiorno in un'esperienza appagante. In questo modo, chi desidera una pausa rigenerante dopo aver visitato musei e monumenti o chi lavora da remoto, può usufruire di spazi tranquilli e ben attrezzati. L'obiettivo di Dayuse è valorizzare la flessibilità degli hotel e garantire benessere ai viaggiatori anche durante i brevi intervalli di tempo.

Un servizio per professionisti e lavoratori in movimento

Il pubblico che utilizza gli hotel a ore è ampio e variegato. Molti professionisti in viaggio di lavoro scelgono la formula diurna per disporre di un ambiente riservato tra un meeting e l'altro, per lavorare in tranquillità o per cambiarsi prima di un evento.



Anche chi svolge attività in smart working trova negli hotel a ore una valida alternativa agli spazi di coworking: la connessione veloce, il comfort e la possibilità di usufruire del servizio in camera rendono queste soluzioni particolarmente adatte alle nuove abitudini lavorative. Gli alberghi, dal canto loro, ottimizzano l'uso delle camere durante le ore diurne, incrementando la propria redditività senza modificare i servizi standard.

Torino e la nuova ospitalità urbana

L'arrivo di Dayuse nel capoluogo piemontese si inserisce in un più ampio processo di trasformazione dell'accoglienza cittadina. Torino, da decenni meta di turismo culturale, sta sperimentando forme di ospitalità più dinamiche, attente alle esigenze di chi si sposta spesso ma che non sempre necessita di un pernottamento.



La formula degli hotel a ore riflette un cambiamento nei modelli di mobilità e consumo: sempre più spesso, le persone cercano soluzioni pratiche, sostenibili e su misura. La presenza di un servizio flessibile come quello proposto da Dayuse contribuisce a ridefinire il concetto stesso di soggiorno urbano, ampliando le possibilità di utilizzo degli spazi alberghieri e offrendo un nuovo modo di vivere la città.

