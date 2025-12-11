Aperte le iscrizioni al “Norma Fantini Opera Contest” 2026: talenti lirici da tutto il mondo a Fossano per la seconda edizione

Si aprono ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione del “Norma Fantini Opera Contest”, il concorso internazionale dedicato ai giovani cantanti lirici promosso dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con Fondazione Fossano Musica e More News Soc. Coop.

Le audizioni si svolgeranno a Fossano (CN) dal 19 al 22 marzo 2026, e offriranno ai partecipanti un’importante occasione di confronto, crescita e visibilità nel panorama operistico. I giovani artisti selezionati avranno inoltre la possibilità di accedere alla Norma Fantini Opera Academy, in programma dal 17 aprile al 12 luglio 2026, un percorso formativo che culminerà nella messa in scena dell’opera “Il barbiere di Siviglia”.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 21 febbraio 2026, con possibilità di accettazione tardiva a discrezione della Direzione Artistica.

Il concorso si articola in due sezioni:

Sezione A – Voci emergenti, rivolta a giovani cantanti che desiderano mettersi in evidenza nel repertorio lirico generale;

Sezione B – Voci per il debutto ne “Il barbiere di Siviglia”, dedicata alla selezione dei cantanti che prenderanno parte alla produzione dell’opera e al percorso della Norma Fantini Opera Academy. Durante il periodo di produzione, l’organizzazione garantirà l’alloggio e voucher per i pasti principali a tutti i partecipanti.

All’interno di ciascuna sezione, i concorrenti saranno suddivisi in due categorie d’età:

Under 25 (fino a 25 anni compiuti)

Over 25 (dai 26 ai 33 anni)

Non potranno partecipare i vincitori della precedente edizione (primo, secondo e terzo classificato). La Giuria, nominata dal Comitato Artistico, presieduta da Norma Fantini, sarà formata da personalità illustri appartenenti al mondo dell’opera lirica provenienti da: Ravenna Festival, Teatro delle Muse di Ancona, LandesTheater di Innsbruck, Agenzie artistiche, Belcanto opera Festival Rossini, ecc. La sua composizione sarà pubblicata sul sito ufficiale del concorso www.normafantinioperacontest.it

Il “Norma Fantini Opera Contest” si distingue per l’attenzione alle opportunità concrete offerte ai giovani artisti. I premi in palio sono:

Primo Premio Assoluto – € 1.500

Secondo Premio Assoluto – € 1.000

Terzo Premio Assoluto – € 500

Premio Voce Emergente Under 25 (offerto dalla Fondazione Claudio Nobis) – € 500

Premio del Pubblico

Premio Agenzia Alfa Artist International Management (inserimento nel roster degli artisti)

Segnalazioni e incarichi artistici per “Il Barbiere di Siviglia”

Oltre ai riconoscimenti economici, i vincitori e i segnalati potranno essere coinvolti in audizioni presso teatri nazionali e saranno i protagonisti di un Galà Lirico retribuito, organizzato da Fondazione Fossano Musica.

Il bando e il regolamento completi sono disponibili online sul sito ufficiale: www.normafantinioperacontest.it

