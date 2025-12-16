Il "Norma Fantini Opera Contest" e la Fondazione Claudio Nobis insieme per valorizzare le giovani voci liriche

Una nuova collaborazione segna il cammino del Norma Fantini Opera Contest: la Fondazione Claudio Nobis entra a far parte del progetto sostenendo il Premio Voce Emergente Under 25, dedicato ai giovani cantanti lirici che si affacciano al mondo professionale. Un’iniziativa che unisce due realtà diverse ma accomunate dallo stesso obiettivo: promuovere il talento, la cultura e l’eccellenza delle nuove generazioni artistiche.

La Fondazione Claudio Nobis nasce all’inizio del 2019 dalla volontà di Elena Croce, moglie di Claudio Nobis, di onorare la memoria e mantenere vivo il ricordo del marito, giornalista dal 1964 sempre sensibile nel sostenere la cultura, specialmente tra i giovani, scomparso nel novembre del 2018.

Giornalista di grande carisma e firma autorevole de la Repubblica, Claudio Nobis è stato il creatore della storica pagina motori del quotidiano e un precursore dell’editoria digitale, avendo fondato e diretto diverse riviste online. Spirito curioso, aperto e innovatore, Claudio ha incarnato quei valori di ricerca, entusiasmo e impegno che oggi la Fondazione vuole portare avanti.

La Fondazione Claudio Nobis è un ente no profit con sede a Roma che opera nel campo della cultura, dell’informazione e della formazione delle nuove generazioni. Promuove iniziative in ambito giornalistico, artistico e musicale, incoraggiando il dialogo tra linguaggi diversi e sostenendo i talenti emergenti attraverso premi, borse di studio, masterclass e progetti editoriali. Tra le sue principali attività figurano la diffusione del pensiero critico, la valorizzazione dei giovani professionisti della comunicazione e il sostegno a iniziative artistiche capaci di generare un impatto sociale positivo.

Il Premio Under 25 all’interno del Norma Fantini Opera Contest rappresenta un nuovo capitolo di questa missione, contribuendo a far emergere giovani voci di talento nel panorama lirico internazionale.

Elena Croce ha infatti dichiarato: «Uno degli obiettivi più sentiti dalla Fondazione è sostenere i giovani talenti. Già da tempo collaboriamo con un teatro, assegnando un premio alla migliore attrice o al miglior attore under 35. Mio marito amava profondamente il teatro e il cinema, e fondare un ente che potesse ricordarlo e al tempo stesso aiutare i giovani a coltivare la loro passione mi è sembrato il modo più autentico per mantenere viva la sua storia e la sua essenza. Quando mi è stato proposto di consegnare il Premio Voce Emergente Under 25, ho accolto con entusiasmo l’idea: è un’occasione per avvicinarmi anche al mondo della lirica, che Claudio avrebbe sicuramente apprezzato.»

Il concorso, in programma a Fossano dal 19 al 22 marzo 2026, vedrà la partecipazione di Elena Croce, attrice e moglie di Claudio Nobis, che consegnerà personalmente il Premio Voce Emergente Under 25.

Il bando ufficiale del concorso, con tutte le informazioni per partecipare, è disponibile sul sito www.normafantinioperacontest.it

Per informazioni: direzione@normafantinioperacontest.it