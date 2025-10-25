Esercitazione AIB sotto Direzione del Comandante Distaccamento e CoAib Renzo Dalle Nogare

Si è svolta oggi presso l’Area Base 39 un’importante esercitazione AIB (Antincendi Boschivi), che ha coinvolto diversi volontari prevenienti dalle squadre del territorio. L’attività, finalizzata al consolidamento delle procedure operative e alla formazione continua, si è svolta sotto la direzione del Comandante di Distaccamento e Coordinatore AIB Renzo Dalle Nogare.

All’esercitazione hanno preso parte:

7 volontari del gruppo AIB di Bioglio

4 volontari da Pettinengo

1 volontario da Valdilana

La giornata ha visto i partecipanti impegnati in simulazioni pratiche e test di coordinamento, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli interventi in caso di emergenza. L’iniziativa rientra nel programma di addestramento periodico promosso dal sistema regionale.

Un segnale concreto dell’impegno costante dei volontari AIB nel presidio del territorio e nella tutela dell’ambiente.