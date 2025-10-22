Da Piatto al Monte Bianco: il biellese Samuele Bizzarri vince la gara nazionale di cocktail FOTO e VIDEO

Un talento biellese sul gradino più alto del podio nazionale. Samuele Bizzarri, 23 anni di Piatto, ha conquistato la vittoria assoluta alla gara di cocktail organizzata dall’Associazione Barman Italia (ABI), svoltasi alla Skyway del Monte Bianco, in località Punta Helbronner.

Alla competizione, che ha visto la partecipazione di 65 bartender provenienti da tutta Italia, i concorrenti erano chiamati a realizzare un cocktail originale con Genepy come ingrediente principale. La prova, articolata in diverse batterie, prevedeva per ciascun partecipante un tempo massimo di cinque minuti per presentare il proprio drink.

“Il tema era la realizzazione di un new drink con base comune,” spiega Bizzarri. “Ho scelto un mix che unisse tradizione e freschezza: Genepy, Whisky, sciroppo di mirtillo, cordial lime e alcune gocce di Stillabunt, che riproducono la schiuma dell’albume in versione vegana. Ho cercato di bilanciare al meglio profumi, gusto e consistenza.”

Dopo le selezioni iniziali, la giuria – composta da sei esperti del settore – ha selezionato dieci finalisti. La fase conclusiva si è svolta a Punta Helbronner, con vista sulle vette del Monte Bianco.

“Essere tra i finalisti è già un onore, ma vincere è stato davvero emozionante,” racconta. “Ho ottenuto il miglior punteggio tra i non associati e, successivamente, anche nella classifica generale. Soddisfazione che ripaga formazione e preparazione”.

La giuria ha premiato Bizzarri anche per la miglior decorazione assegnandogli, complessivamente, il punteggio più alto registrato negli ultimi dieci anni della competizione.

Diplomato all’Istituto Alberghiero di Gattinara, Bizzarri si è avvicinato al mondo del bartending durante gli anni di scuola, iniziando presto a lavorare in diversi locali e frequentando corsi di specializzazione a Milano.

“Devo tutto a mia madre,” spiega. “Fu lei a mostrarmi un video di Bruno Vanzan, uno dei bartender più conosciuti in Italia. Rimasi affascinato dalla spettacolarità del flair bartending. Mi iscrissi ai suoi corsi di mixology e da lì iniziò tutto. Lei mi ha sempre incoraggiato a coltivare questa passione.”

Dopo alcuni anni di esperienza dietro il bancone ha deciso di dedicarsi ad altro, ma senza abbandonare del tutto il mondo dei cocktail: “Anche se ora svolgo un lavoro diverso, continuo ad allenarmi – aggiunge - Non escludo, in futuro, di tornare nel settore o di aprire un locale, ma per il momento mi godo la soddisfazione di questo risultato. Un ringraziamento speciale a Francesco Pogni che mi ha spinto a partecipare, a tutta la mia famiglia e alla mia ragazza per avermi sostenuto durante il mio percorso ed il giorno di gara: senza di loro non avrei mai potuto coronare questo splendido successo".