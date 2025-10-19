Valdilana, inaugurata la nuova sede dell'AIB FOTO

Ieri, sabato 18 ottobre, è stata inaugurata la nuova sede dell’AIB – Squadra di Valdilana, situata in frazione Rovella. Alla presenza di don Mario Foglia Parrucin, del sindaco Mario Carli e dell’assessore Marco Carravieri, il caposquadra Fabrizio Balassi e i suoi volontari hanno accolto le tante persone intervenute per condividere questo importante momento di crescita per la comunità.

Alla cerimonia hanno partecipato diversi gruppi AIB provenienti dai comuni limitrofi – Roppolo, Masserano, Biella e Azoglio – insieme agli Alpini di Trivero e Valle Mosso e all’Auser Vallestrona, a testimonianza del forte spirito di collaborazione e della rete di solidarietà che unisce le associazioni del territorio.



Dopo la benedizione, il primo cittadino di Valdilana ha espresso la gratitudine dell’amministrazione comunale e della cittadinanza tutta verso l’AIB, sempre pronta a intervenire in caso di emergenza e a collaborare con il Comune nelle iniziative del territorio.

Il momento più emozionante è stato il taglio del nastro, affidato ai ragazzi dell’appartamento per l’autonomia Paola Tura di Pratrivero, un gesto di inclusione e vicinanza che ha reso la giornata ancora più significativa.



L’inaugurazione si è conclusa con un rinfresco conviviale e la visita ai nuovi spazi e alle attrezzature della sede, vero fiore all’occhiello dell’impegno dei volontari. Una nuova casa per chi, con passione e dedizione, protegge ogni giorno il nostro territorio. Visibilmente soddisfatto il caposquadra dell'AIB Valdilana Balassi: “Sarà una sede funzionale, utile per le nostre attività sul territorio”.