Caso Garlasco, Andrea Sempio sceglie come avvocato Liborio Cataliotti: difese Vanna Marchi

(Adnkronos) - E' Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, il giovane indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Il nuovo legale sostituisce Massimo Lovati, allontanato per le sue dichiarazioni sopra le righe rese più volte sul caso Garlasco. Cataliotti, 59 anni, è stato impegnato in molti processi importanti, dal calcioscommesse a Stamina, da quello per gli appalti in Comune a Reggio Emilia al processo per l'omicidio di Saman.

Il caso che gli ha dato maggiore notorietà è stato quello della teleimbonitrice Vanna Marchi e di recente ha assunto la difesa di Stefania Nobile e dell'ex compagno Davide Lacerenza, coinvolti nell'indagine milanese sulla Gintoneria.