 / Ultim'ora

Ultim'ora | 13 dicembre 2025, 14:57

Attacco a Palmira, feriti diversi soldati Usa e siriani

Attacco a Palmira, feriti diversi soldati Usa e siriani

(Adnkronos) - Diversi soldati siriani e americani sono rimasti feriti dopo che sono stati sparati colpi d'arma da fuoco contro una delegazione militare congiunta a Palmira, nella Siria centrale. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale siriana Sana citando una fonte della sicurezza di Damasco e spiegando che l'attentatore è stato ucciso. 

"Diversi membri delle forze americane" e "due membri delle forze di sicurezza siriane" sono stati feriti nella sparatoria, ha riferito la Sana. I soldati, ha spiegato l'agenzia, stavano prendendo parte a una "pattuglia congiunta" a Palmira, un tempo sotto il controllo dello Stato Islamico (Isis). 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore