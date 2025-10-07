Prime prove per la Ginnastica Biella

Tre gare in due giorni per Ginnastica Biella, nel primo impegno della nuova stagione agonistica per la Ginnastica Artistica Femminile. A Torino, sabato 4 ottobre sono scese in pedana le più giovani ginnaste societarie nella gara a Squadre del Campionato Regionale Gold 3A.

Accompagnate da Irina Sitnikova ed Elisa Bettonte, le piccoline Carlotta Poli, Noemi Bonfante, Letizia Goria, Noemi Silva e Letizia Arpone, tutte bravissime, hanno conquistato un ottimo sesto posto, dimostrando già alla prima gara di avere una buona preparazione e un buon margine di miglioramento.

Domenica 5 ottobre invece, la Squadra Gold 3B, con Adele Blotto, Marianna Antonini, Adele Silva e Olivia Zai, alla sua prima gara con Ginnastica Biella nonostante non fosse in perfetta salute, ha condotto una gara in parte guastata da qualche problema alla Trave.

Per loro, uno stretto dodicesimo posto, ma la promessa di un sicuro miglioramento per il prossimo appuntamento. Nel pomeriggio, è scesa in pedana la Squadra Gold 2, formata dalle più esperte Viola Piva, Matilde Lancellotti, Rachele Grazioli e Matilde Goria.

Dopo qualche problema al Corpo Libero, la squadra ha reagito bene completando la gara nel migliore dei modi, conquistando un buon settimo posto. Anche per loro il margine di miglioramento è ampio. Per questo primo impegno, ringraziamenti estesi anche a Sara Battagion e alle famiglie per il supporto dato.