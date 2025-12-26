Neve a Bielmonte, uno spettacolo suggestivo: stasera apre la pista in notturna FOTO

Buone notizie per tutti gli appassionati che, dalle prime luci di oggi, 26 dicembre, hanno raggiunto gli impianti di Bielmonte per trascorrere un momento sereno in compagnia dei propri cari. Molti lettori hanno sicuramente apprezzato le buone temperature odierne e il paesaggio a dir poco spettacolare, come riportato nelle foto inviate in redazione.

Si può proprio dire una giornata con i fiocchi, viste le copiose nevicate degli scorsi giorni. Come riportato in una nota ufficiale, gli impianti resteranno aperti dalle 9 alle 17; inoltre, questa sera ci sarà anche l’apertura della pista in notturna dalle 18.30 alle 20.30.