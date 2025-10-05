Nuovo tentativo di truffa su FB “Notifica di Blocco”

Attenzione ad un nuovo tentativo di truffa, o più precisamente di phishing. Centinaia di account Facebook stanno ricevendo un messaggio privato con mittente “Notifica di Blocco” (o simili) che annuncia violazioni alle regole del social network e minaccia il blocco dell’account. Il tenore è questo:

Annuncio speciale da Meta!

Ci dispiace informarti che il tuo account Facebook verrà bloccato permanentemente dopo 24 ore. Abbiamo rilevato attività insolite sul tuo profilo Facebook, come frodi e molestie. Sospettiamo che il tuo account sia stato hackerato o che qualcun altro si stia spacciando per te. Pertanto, ti chiediamo di confermare alcune informazioni per continuare a utilizzare i nostri servizi. Dobbiamo verificare il tuo account entro 24 ore. Devi farlo immediatamente per confermare che il tuo account appartenga a un utente reale....etc...etc.....

Naturalmente l’utente si spaventa. Cosa fare a questo punto? Assolutamente non seguire le indicazioni del messaggio che ci invita a scaricare un documento per verificare il proprio account. Non fatelo! quello l’amo del phishing, cioè l’aggancio con cui il truffatore cerca di sottrarre dati personali all’utente. Non cliccare su “Accetta” ma eliminare il messaggio e bloccare l’account che l’ha inviato.