Atp Pechino, Sara Errani e Jasmine Paolini in finale

(Adnkronos) - Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per la finale del doppio femminile al torneo Wta di Pechino. Le azzurre si sono imposte in semifinale sulla coppia composta dalla tennista di Taiwan Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko, per 6-4, 6-0. In finale le campionesse in carica sfideranno la coppia formata dalla giapponese Miyu Kasto e dall'ungherese Fanny Stollar.
In Breve
sabato 04 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella Run 2025: spettacolo in piazza Vittorio Veneto con il Porsche Group Nord-Ovest FOTO e VIDEO
Il ricavato andrà al reparto di Urologia pediatrica dell'ospedale di Alessandria.