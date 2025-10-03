Leggi
venerdì 03 ottobre
Fabio Montagner
Elmer Bonello, anniversario
Maria Maddalena Belletti (Milena), ved Vigliani - Anniversario
giovedì 02 ottobre
Maria Teresa Rosso Bellino - Trigesima
Francesco Ciavaglia
Aldo Pilati
Giancarlo Rossetti
Vittorino Rondi
Celestina Guglielminotti, in Bragante
mercoledì 01 ottobre
Piercarlo Zappaterra
NECROLOGI
03 ottobre 2025, 16:46
Raimondo Desogus
Biella
Biella, donna soccorsa in via Dante FOTO
Intervento di Vigili del Fuoco e 118
Circondario
“Fumetti al Ricetto” alla decina edizione tra mostre, firmacopie, laboratori e Gara Cosplay
Cossato e Cossatese
Laboratorio analisi, a Biella, Cossato e Vigliano 5 giorni di rallentamenti
Valli Mosso e Sessera
Giorni di festa a Callabiana con la Sagra dei Capunet
Valle Elvo
Un compleanno speciale: i 100 anni di Giuseppina Vaglio Ostina
Valle Cervo
Un compleanno speciale: i 100 anni di Giuseppina Vaglio Ostina
Basso Biellese
Pallavolo: al via la nuova stagione Scuola Pallavolo Biellese - Monteleone Trasporti
Animalerie
Regione, finanziati 22 progetti per la tutela delle colonie feline: a Biella 10mila euro
Biella Motori
Biella si prepara alla Biella Run 2025: auto da sogno e solidarietà domani in Piazza Vittorio Veneto VIDEO
Enogastronomia
Domani Cossano Canavese celebra i sapori d’autunno con la Sagra dei Funghi e il Progetto Polaris FOTO
Fashion
Il tessile piemontese in scena a Osaka, all’Expo 2025 il filo tra Piemonte e Giappone si rafforza
Music Cafè
Il borgo si accende di musica: oggi inizia il Festival delle Bande a Masserano FOTO
Vita Eco e Casa
Biella, i lavori di Palazzo Jacquard proseguono: tradizione e innovazione per una nuova residenza nel cuore della città...
