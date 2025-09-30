Eleganza d'autunno: la guida al look maschile per un matrimonio

L'autunno, con la sua atmosfera raccolta e i suoi colori avvolgenti, è una cornice splendida per un matrimonio. Per un invitato, però, questa stagione porta con sé la classica domanda: come mi vesto? L'obiettivo è trovare un equilibrio perfetto tra l'eleganza richiesta da una cerimonia e la praticità necessaria per affrontare un clima imprevedibile. Abbandonati i leggeri tessuti estivi, si apre un mondo di possibilità fatto di stoffe più corpose, colori profondi e l'arte di abbinare i diversi elementi del guardaroba. La chiave è interpretare correttamente il tono dell'evento per non risultare fuori luogo. Che il dress code sia formale o più rilassato, esistono soluzioni di stile impeccabili in grado di valorizzare la propria figura. Per chi cerca un punto di riferimento, la collezione di abiti da uomo di Estasi Fashion offre un'ampia gamma di proposte perfette per ogni contesto. E se la cerimonia è dichiaratamente casual, persino i jeans da uomo di ottima fattura, abbinati a una giacca e a una camicia, possono diventare una scelta di carattere.

L'abito formale: una scelta di sicura eleganza

Per una cerimonia tradizionale, l'abito completo resta la scelta d'elezione. L'autunno è la stagione ideale per indossare completi dai colori intensi e ricercati: via libera al blu notte, al grigio antracite, al verde bosco e alle diverse sfumature del bordeaux. Il tessuto fa la differenza: la lana leggera, il flannel o un discreto tweed non solo offrono il giusto comfort termico, ma aggiungono anche una profondità visiva e materica al look. La camicia, da preferire bianca o in una tonalità pastello molto chiara, fa da base neutra. Per la cravatta, si può optare per la seta classica oppure osare con materiali più stagionali come la lana o il tricot, scegliendo una fantasia discreta o una tinta unita che si sposi con l'abito.

Lo spezzato: la via della versatilità

Se l'invito suggerisce un'atmosfera più informale, ad esempio per un matrimonio in agriturismo o una cerimonia civile meno rigida, l'abito spezzato è la soluzione perfetta. Questa scelta permette maggiore libertà creativa, ma richiede attenzione negli abbinamenti. La regola base è creare un contrasto equilibrato. Si può abbinare una giacca sportiva, magari in un tessuto a quadri o spigato, a un pantalone sartoriale in tinta unita, come un chino di buona fattura o un pantalone in lana. Un classico intramontabile è l'accostamento tra un blazer blu e un pantalone grigio o beige. Sotto la giacca, oltre alla camicia, si può considerare un maglione a girocollo o a V in filato sottile, come il merino, per un tocco di calore e un'aria più rilassata ma sempre curata.

Dettagli che contano: gli accessori giusti

Sono gli accessori a definire il carattere di un outfit e a comunicare l'attenzione per i dettagli. Le scarpe giocano un ruolo da protagonista: per un look formale, una stringata modello Oxford o Derby in pelle nera o testa di moro è d'obbligo. Con uno spezzato, si può optare per un mocassino con nappine o una scarpa brogue, magari in camoscio. La pochette da taschino è un tocco di classe irrinunciabile: in seta o lino, può aggiungere una nota di colore o un pattern interessante. La cintura dovrebbe essere sempre abbinata al colore delle scarpe. Infine, non bisogna dimenticare il capospalla: un cappotto classico dal taglio pulito, come un Chesterfield o un monopetto color cammello o blu, non solo protegge dal freddo ma completa l'intero look con un'eleganza senza tempo.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.