Sondaggi politici, Fratelli d'Italia stabile al 30%, il Pd cala di mezzo punto

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia stabile e Pd in calo. Secondo l'ultimo sondaggio politico realizzato dall'Istituto Noto per Porta a Porta, con dati aggiornati al 23 settembre, vedono Fratelli d'Italia invariato al 30%, mentre il Pd perde mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22%. Anche il Movimento 5 stelle resta al 13%.

La Lega al 9% guadagna lo 0,5%, mentre Forza Italia è stabile all’8,5%. Alleanza verdi e sinistra perde mezzo punto e va al 6%. Azione al 3,5% (stabile), Italia viva al 2,5% guadagna mezzo punto. Infine +Europa all’1,0% (-0,5%), Noi Moderati all’1,5% come nella scorsa rilevazione.

In generale, il centrodestra al 49% conquista mezzo punto mentre il centrosinistra al 29% perde l’1,5%. Il campo largo (senza Azione) al 44,5% cala del 2,5%. Gli astenuti-indecisi restano al 43%.