Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato palestinese

ROMA (ITALPRESS) - Dal Regno Unito, dal Canada e dall'Australia nel giro di poche ore è arrivato l'annuncio del riconoscimento dello Stato di Palestina."Oggi, per ravvivare la speranza di pace tra palestinesi e israeliani e di una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina", scrive su X il primo ministro britannico Keir Starmer."Oggi il Canada riconosce lo Stato di Palestina", annuncia il primo ministro canadese Mark Carney, che sempre sui social spiega: "Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la nostra partnership nella costruzione della promessa di un futuro di pace per entrambi gli Stati di Palestina e Israele". Per Carney "il Canada non si illude che questo riconoscimento nonsia una panacea. Tuttavia, è pienamente coerente con i principi di autodeterminazione e i diritti umani fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e con le politiche sostenute dal Canada da generazioni".Su X poco dopo stesso annuncio dal premier australiano Anthony Albanese, che in una dichiarazione congiunta con il ministro degli Esteri sottolinea: "Il riconoscimento della Palestina da parte dell'Australia, insieme a Canada e Regno Unito, fa parte di uno sforzo internazionale coordinato per dare nuovo slancio a una soluzione a due Stati, a partire da un cessate il fuoco a Gaza e dal rilascio degli ostaggi presi durante le atrocità del 7 ottobre 2023".Sia Regno Unito, che Canada e Australia evidenziano che "l'organizzazione terroristica Hamas non deve avere alcun ruolo in Palestina".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
domenica 21 settembre
