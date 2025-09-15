Eurospin: il valore della coerenza in una spesa quotidiana pensata per tutti

Nel panorama della grande distribuzione, dove l’offerta è sempre più frammentata e i messaggi promozionali si moltiplicano, Eurospin continua a distinguersi per un’impostazione chiara, essenziale e misurata. A oltre trent’anni dalla sua nascita, l’insegna si conferma come una delle realtà più riconoscibili del settore discount, grazie a un modello che ha fatto della concretezza un punto di forza.
Fondata nel 1993 da un gruppo di imprenditori italiani, Eurospin è oggi presente con oltre 1.300 punti vendita in Italia e in altri Paesi europei come Slovenia, Croazia e Malta. Una rete capillare supportata da più di 22.000 collaboratori, che ogni giorno contribuiscono a servire un bacino di oltre 13 milioni di clienti fidelizzati.
Il principio fondante dell’insegna è racchiuso nel concetto di Spesa Intelligente, che non è uno slogan pubblicitario, ma una vera e propria linea guida operativa. L’intera struttura organizzativa – dalla logistica all’assortimento, dalla progettazione dei negozi alla comunicazione – è pensata per ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e offrire qualità verificabile al miglior prezzo possibile.
Uno degli elementi distintivi del modello Eurospin è la scelta di puntare esclusivamente su marchi a etichetta privata. Il Gruppo gestisce direttamente oltre 2.200 referenze confezionate, selezionate in collaborazione con fornitori qualificati. Brand come Tre Mulini, Land, Ondina, Dexal ed Enkho sono ormai familiari a milioni di famiglie italiane e garantiscono un controllo diretto su filiera, qualità e costi.
All’interno di questa struttura si inserisce la linea Amo Essere, lanciata per rispondere a nuove sensibilità di consumo. Non una gamma separata, ma un’estensione coerente del progetto originario. In particolare, si articola in cinque famiglie:
Amo Essere Eccellente, dedicata ai prodotti DOP e IGP della tradizione italiana.
Amo Essere Senza Glutine, certificata AIC per chi soffre di celiachia.
Amo Essere Senza Lattosio, per una maggiore digeribilità.
Amo Essere Veg, per chi adotta una dieta vegetariana o vegana.
Amo Essere Bio, rivolta a chi predilige ingredienti provenienti da agricoltura biologica.
L’architettura dei punti vendita segue la stessa logica funzionale: percorsi intuitivi, reparti ordinati, tempi di permanenza ottimizzati. Dalla gastronomia ai freschi, dagli articoli per la casa alle offerte promozionali, tutto è progettato per semplificare l’esperienza del cliente, senza sovraccarichi o artifici.
Eurospin continua a crescere nel segno della coerenza. In un mercato spesso dominato dalla rincorsa al cambiamento, il marchio ha scelto di rimanere fedele alla propria visione: una spesa essenziale, costruita attorno ai bisogni reali delle persone. Un equilibrio difficile da mantenere, che oggi rappresenta uno dei tratti più riconoscibili e apprezzati dell’insegna.