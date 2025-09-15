Eurospin: il valore della coerenza in una spesa quotidiana pensata per tutti

Nel panorama della grande distribuzione, dove l’offerta è sempre più frammentata e i messaggi promozionali si moltiplicano, Eurospin continua a distinguersi per un’impostazione chiara, essenziale e misurata. A oltre trent’anni dalla sua nascita, l’insegna si conferma come una delle realtà più riconoscibili del settore discount, grazie a un modello che ha fatto della concretezza un punto di forza.

Fondata nel 1993 da un gruppo di imprenditori italiani, Eurospin è oggi presente con oltre 1.300 punti vendita in Italia e in altri Paesi europei come Slovenia, Croazia e Malta. Una rete capillare supportata da più di 22.000 collaboratori, che ogni giorno contribuiscono a servire un bacino di oltre 13 milioni di clienti fidelizzati.

Il principio fondante dell’insegna è racchiuso nel concetto di Spesa Intelligente, che non è uno slogan pubblicitario, ma una vera e propria linea guida operativa. L’intera struttura organizzativa – dalla logistica all’assortimento, dalla progettazione dei negozi alla comunicazione – è pensata per ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e offrire qualità verificabile al miglior prezzo possibile.

Uno degli elementi distintivi del modello Eurospin è la scelta di puntare esclusivamente su marchi a etichetta privata. Il Gruppo gestisce direttamente oltre 2.200 referenze confezionate, selezionate in collaborazione con fornitori qualificati. Brand come Tre Mulini, Land, Ondina, Dexal ed Enkho sono ormai familiari a milioni di famiglie italiane e garantiscono un controllo diretto su filiera, qualità e costi.

All’interno di questa struttura si inserisce la linea Amo Essere , lanciata per rispondere a nuove sensibilità di consumo. Non una gamma separata, ma un’estensione coerente del progetto originario. In particolare, si articola in cinque famiglie:

Amo Essere Eccellente , dedicata ai prodotti DOP e IGP della tradizione italiana.

Amo Essere Senza Glutine , certificata AIC per chi soffre di celiachia.

Amo Essere Senza Lattosio , per una maggiore digeribilità.

Amo Essere Veg , per chi adotta una dieta vegetariana o vegana.

Amo Essere Bio , rivolta a chi predilige ingredienti provenienti da agricoltura biologica.

L’architettura dei punti vendita segue la stessa logica funzionale: percorsi intuitivi, reparti ordinati, tempi di permanenza ottimizzati. Dalla gastronomia ai freschi, dagli articoli per la casa alle offerte promozionali, tutto è progettato per semplificare l’esperienza del cliente, senza sovraccarichi o artifici.

Eurospin continua a crescere nel segno della coerenza. In un mercato spesso dominato dalla rincorsa al cambiamento, il marchio ha scelto di rimanere fedele alla propria visione: una spesa essenziale, costruita attorno ai bisogni reali delle persone. Un equilibrio difficile da mantenere, che oggi rappresenta uno dei tratti più riconoscibili e apprezzati dell’insegna.