Scuola, il vicepresidente della Regione Chiorino scrive agli studenti: “Ogni giorno costruite i tasselli del vostro futuro”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Cari Studenti,

oggi varcate la soglia di un nuovo anno scolastico: un cammino che non è solo fatto di lezioni e libri, ma di esperienze e sfide che vi plasmeranno come cittadini e come persone. Ogni mattina entrate in classe ricordando che state costruendo i tasselli del vostro futuro e, con esso, quello della nostra Nazione.

Viviamo in un tempo che corre veloce, in cui il sapere è la vera bussola per non smarrirsi. Per questo la scuola è il vostro bene più prezioso: è qui che imparate a credere nei vostri sogni, a coltivare il coraggio di inseguirli e a trasformare le difficoltà in opportunità.

Abbiamo bisogno della vostra energia, della vostra creatività e della vostra “fame di futuro”. Voi siete la generazione che avrà il compito di rendere la nostra terra più giusta, innovativa e competitiva, senza mai dimenticare i valori che la rendono grande: il rispetto, la responsabilità, l’impegno.

Ai vostri insegnanti e a tutto il personale scolastico va la mia gratitudine: sono la guida che vi accompagna lungo la strada che state percorrendo. Alle famiglie, il ringraziamento per il sostegno quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale.

Come Regione continueremo a lavorare perché la scuola sia sempre più di qualità, sicura, moderna, capace di dare a ciascuno di voi l’opportunità di esprimere i propri talenti e diventare protagonista del domani.

A voi ragazzi dico: abbiate fiducia in voi stessi, siate curiosi, non smettete mai di imparare. Non abbiate paura di osare. Noi abbiamo bisogno di voi. La fiducia che riponiamo in voi è grande quanto la speranza che rappresentate.

Vi auguro un anno scolastico sereno e intenso. Ricco di soddisfazioni e amicizie autentiche. Buon inizio a tutti”.