Circondario | 01 settembre 2025, 07:30

Giorni di festa a Vigliano Biellese per la festa parrocchiale di Santa Maria Assunta

Giorni di festa a Vigliano Biellese per la festa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Si comincia giovedì 4 settembre con la giornata dei ragazzi delle scuole elementari e medie, con giochi, momenti di preghiera e attività in oratorio. Alle 20.30, nel chiostro, è prevista la proiezione delle immagini dell'estate.

Venerdì, a partire dalle 15, si terrà un pomeriggio dedicato agli anziani con la messa, il santo rosario e il rito di unzione dei malati in chiesa, seguito da un rinfresco in oratorio. Alle 21, invece, si svolgerà un incontro di preghiera e testimonianze dei giovani pellegrini a Roma per il Giubileo.

Sabato, dalle 9 in poi, c'è la possibilità di recarsi in parrocchia per portare torte, biscotti, marmellate e molto altro a favore dell'oratorio. Poi, alle 17.30, aprono le porte della sagra del dolce, con la presenza dei cantucci dell'Assunta. Dopo la funzione delle 18 e la cena nel chiostro (ore 19), la festa proseguirà nella piazza della chiesa con la Fanfara degli Alpini di Pralungo.

Infine, domenica 7 settembre, la comunità è chiamata a partecipare alla santa messa solenne delle 10.30 e al pranzo di comunità delle 12.15 nel chiostro di Vigliano. Dalle 19, oltre all'estrazione della lotteria benefica, c'è l'opportunità di prendere parte alla cena conclusiva della festività parrocchiale.

g. c.

