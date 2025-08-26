Magnano celebra 40 anni di musica antica con l’ensemble "La Vaghezza"

Magnano festeggia i quarant’anni del Festival Musica Antica con due serate: venerdì 29 e sabato 30 agosto 2025, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della chiesa romanica di San Secondo.

Protagonista dell’appuntamento sarà l’ensemble La Vaghezza, con il progetto Mirabilia, che vedrà sul palco Mayah Kadish e Ignacio Ramal ai violini, Anastasia Baraviera al violoncello, Gianluca Geremia alla tiorba e Marco Crosetto al clavicembalo e all’organo.

L’evento si inserisce nel ricco calendario che celebra i quattro decenni di un festival nato nel 1982 da un concerto di Bernard Brauchli e cresciuto fino a diventare un punto di riferimento internazionale per la musica antica. Una storia che, anno dopo anno, ha trasformato Magnano in un centro culturale di rilevanza mondiale, accogliendo grandi interpreti e formando nuove generazioni di musicisti.

Con il concerto di La Vaghezza, il Festival intende rinnovare la sua missione: custodire la tradizione e, al tempo stesso, proporre esperienze musicali capaci di emozionare il pubblico di oggi.