Dramma nel pomeriggio di ieri, 2 agosto, a Pettenasco, dove un giovanissimo ha perso la vita nelle acque del lago d’Orta. La vittima è stata trovata senza vita dopo i tentativi di soccorso.

Le circostanze dell’accaduto non sono ancora chiare e saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e un elicottero del 118 ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo una volta riportato a riva.