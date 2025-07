Liverpool-Milan 2-4, rossoneri super nell'amichevole di Hong Kong - Rivivi la partita

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo nel precampionato e vince contro il Liverpool. Oggi, sabato 26 luglio, i rossoneri hanno battuto 4-2 i Reds di Arne Slot, grazie alle reti di Leao, Loftus-Cheek e Okafor (doppietta). Subito avanti la squadra di Allegri, dominante in contropiede grazie alla velocità di Leao sulla fascia. Proprio il portoghese sblocca il match dopo 11', con un gran sinistro all'incrocio dei pali dopo una discesa sulla sinistra. I campioni d'Inghilterra pareggiano al 26' con il capolavoro di Szoboszlai, che pennella un destro a giro sotto l'incrocio e batte Maignan per l'1-1. Nuovo vantaggio Milan al 52' con Loftus-Cheek: protagonista ancora Leao in contropiede, che dopo l'ennesima sgroppata sulla fascia serve all'inglese un pallone solo da infilare in rete.

Tris rossonero al 59': Saelemaekers parte sulla destra e serve Okafor, che piazza il destro alle spalle di Woodman. Gli altri gol in pieno recupero: al 92', Gakpo accorcia le distanze con un colpo di testa, ma una manciata di secondi dopo la doppietta di Okafor chiude i giochi sul 4-2. Primi sorrisi per il Diavolo di Allegri.