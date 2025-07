Nuove tecniche Seo per fronteggiare l'arrivo delle Ai e non perdere visite sul sito

L’adozione sempre più massiva di strumenti basati su intelligenza artificiale ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti cercano, ottengono e consumano informazioni. L’obiettivo, oggi, non è più solo quello di scalare le prime posizioni su Google, ma di diventare parte integrante delle risposte generate da chatbot evoluti e motori di ricerca conversazionali come ChatGPT o Gemini. La SEO tradizionale, quindi, potrebbe non essere più sufficiente da sola: le regole stanno cambiando e l’impatto è già visibile per chi lavora sul posizionamento organico.

Se fino a poco tempo fa la sfida era comparire nella prima pagina dei risultati di Google, oggi la posta in gioco è più alta. I contenuti devono essere progettati per essere “letti”, compresi e selezionati direttamente dalle AI. È un cambiamento epocale che impone una nuova visione strategica, basata sulla capacità di dialogare con i motori generativi e non più soltanto con gli utenti. E per non perdere la visibilità acquisita, molte aziende hanno scelto di affidarsi a un' agenzia SEO per posizionarsi su Google, ChatGPT e strumenti AI . Vediamo cosa è importante sapere a riguardo.

Dalla keyword alla risposta: come si scrive per le AI

Una delle prime tecniche da applicare in ottica AI è quella di costruire contenuti strutturati secondo logiche conversazionali. Le AI non cercano solo parole chiave, ma cercano risposte complete e affidabili. Per questo motivo, è essenziale scrivere testi che si aprano con frasi esplicative, che anticipino la domanda a cui il contenuto intende rispondere, e che mantengano coerenza semantica e chiarezza nella sintassi.

L’uso di markup semantici, in particolare quelli basati su schema.org, permette di agevolare le AI in questo senso. Essi permettono di inserire dati strutturati che specificano l’autorevolezza del contenuto, la data di aggiornamento, il tipo di entità trattata o i riferimenti bibliografici migliora la leggibilità del sito per le AI, rendendolo una fonte potenzialmente selezionabile nei risultati sintetici. La logica è quella di comunicare ai motori non solo cosa c’è nel contenuto, ma anche come e perché è affidabile.

Un’altra tecnica utile consiste nell’arricchire i contenuti con dati verificabili e fonti attendibili, perché le AI generative tendono a privilegiare testi che riportano numeri aggiornati, riferimenti istituzionali o studi citati con chiarezza. È una forma di SEO editoriale che mette al centro la tracciabilità dell’informazione e il suo valore oggettivo, e che diventerà sempre più decisiva man mano che le AI evolveranno nel selezionare contenuti di qualità.

Come aumentare la visibilità senza dipendere più solo dai clic

Il calo dei clic organici è una conseguenza naturale dell’evoluzione delle SERP e della diffusione delle risposte AI. Le anteprime generative, i box informativi e gli snippet conversazionali assorbono sempre più traffico. Di fronte a questa trasformazione, l’obiettivo non può più essere solo ottenere clic, ma garantire che il contenuto venga letto, compreso e riutilizzato dalle AI nei loro output.

Una tecnica utile, a tal proposito, è quella di costruire pagine che mantengano coerenza tematica verticale, con contenuti completi e ben suddivisi in sezioni tematiche. L’organizzazione in paragrafi brevi, titoli descrittivi e uso di domande frequenti nel corpo testuale aiuta l’AI a identificare i passaggi chiave da cui trarre risposta.

Contemporaneamente, è sempre più strategico lavorare sulla distribuzione intelligente dei contenuti. Non basta pubblicare sul proprio blog per essere intercettati: le AI leggono anche da fonti secondarie come Wikipedia, siti Q&A, portali verticali e forum tematici. Per questo motivo, una tecnica vincente è quella di diversificare i punti di pubblicazione e generare contenuti che siano presenti in ecosistemi digitali diversi, purché credibili.

GEO e SEO: due facce della stessa strategia

La Generative Engine Optimization non è una moda passeggera ma un’estensione strutturale della SEO classica. Non si tratta di scegliere tra SEO o GEO, ma di integrarli in un’unica strategia capace di rispondere sia alle esigenze degli utenti sia alle modalità di interpretazione dei contenuti da parte delle AI.

Scrivere pensando solo ai motori di ricerca, quindi, non è più sufficiente. È necessario pensare anche agli assistenti virtuali, agli aggregatori semantici, ai chatbot evoluti che restituiscono contenuti senza mostrare link. Tutto questo impone un nuovo modo di integrare tecnica SEO, qualità editoriale e presenza multi-piattaforma.

