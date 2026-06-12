Giunti elastici: guida pratica tra applicazioni e scelta Mayr®

Che cosa sono e perché contano

I giunti elastici, nati nell’Ottocento, sono componenti fondamentali per accoppiare motori e alberi rotanti garantendo continuità e sicurezza di esercizio. La loro forza risiede nella capacità di offrire compensazione dei disallineamenti reali che si verificano in ogni impianto, siano essi radiali, angolari o assiali. Accettando piccole imperfezioni geometriche, preservano gli organi a valle, mantengono stabile la trasmissione della coppia e riducono sollecitazioni indesiderate, con un impatto diretto sulla qualità del processo e sulla vita utile delle attrezzature.

Altrettanto cruciale è lo smorzamento delle vibrazioni torsionali, ossia l’assorbimento delle oscillazioni che altrimenti si ripercuoterebbero su cuscinetti, riduttori e utensili. Grazie a inserti elastomerici mirati, i giunti elastici dissipano energia, attenuano picchi di carico e contenono rumorosità, favorendo un funzionamento più uniforme. In questo modo si riducono l’usura e i fermi non programmati, mentre aumentano affidabilità e ripetibilità del processo, con benefici concreti in termini di efficienza energetica e costi di manutenzione.

Applicazioni e materiali: dalla carta all’alimentare

Dalla carta all’eolico, fino al settore navale, i giunti elastici mostrano il loro valore quando l’impianto è soggetto a variazioni di carico, shock e microdisallineamenti. Nei grandi rulli dell’industria cartaria salvaguardano il nastro, nelle turbine attenuano le fluttuazioni del vento proteggendo il generatore, a bordo nave riducono lo stress sulla linea di propulsione. Gli inserti elastomerici, disponibili in varie durezze secondo le scale Shore e spesso identificati da colori, permettono di tarare rigidità torsionale e smorzamento in base all’applicazione.

Nell’industria alimentare, la detergenza intensa e l’esposizione a sostanze aggressive rendono preferibili soluzioni in acciaio inossidabile; in questi casi i giunti a soffietto metallico, torsionalmente rigidi ma flessibili per conformazione, offrono igiene e resistenza. Quando la corrosione è sotto controllo, gli elastomerici brillano in imbottigliamento, confezionamento, miscelatori e pompe dosatrici, dove proteggono prodotto e macchina riducendo urti e vibrazioni. Per esempi e approfondimenti sulle molteplici applicazioni dei giunti elastici è utile consultare le risorse tecniche di Mayr®.

Come scegliere e perché affidarsi a Mayr®

La scelta del giunto parte dal calcolo della coppia da trasmettere e dalla valutazione di velocità, inerzia e cicli di avvio-arresto. La durezza elastomerica determina al contempo rigidità e capacità smorzante: più è elevata, maggiore è la precisione torsionale; più è bassa, più generoso sarà l’assorbimento delle vibrazioni. Anche l’ambiente operativo conta: presenza di oli, temperature e agenti chimici guida la selezione dei materiali. Un dimensionamento corretto assicura prestazioni stabili e manutenzione ridotta lungo tutto il ciclo di vita.

Mayr® mette a disposizione un configuratore di prodotto online intuitivo e la consulenza senza impegno dei propri tecnici per individuare la soluzione ideale. Tra le proposte più apprezzate spiccano i giunti a elastomero ROBA-ES, versatili e affidabili, e i giunti a soffietto metallico Smartflex, torsionalmente rigidi ma capaci di compensare disallineamenti grazie alla geometria del soffietto. Con l’esperienza di Mayr® Antriebstechnik e la presenza in Italia, il progettista trova supporto concreto dalla selezione fino alla messa in servizio dei giunti elastici più adatti.