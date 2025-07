Postua: il Consiglio comunale è stato sospeso, nominato il Commissario prefettizio

A seguito delle dimissioni del sindaco Rosa Donatella D’Alberto, rassegnate lo scorso 27 giugno e divenute irrevocabili lo scorso 18 luglio 2025, il Comune di Postua entra ufficialmente in una fase di commissariamento.

La situazione ha generato una crisi amministrativa che rientra nei casi previsti dall’articolo 141, comma 1, lettera b), punto 2, del Decreto Legislativo 267 del 2000, che contempla lo scioglimento del Consiglio comunale in caso di cessazione dalla carica del sindaco.

In attesa del decreto di scioglimento ufficiale da parte del Presidente della Repubblica, il Prefetto di Vercelli, Lucio Parente, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale, nominando contestualmente il dott. Matteo Pavan, dirigente di II fascia in servizio presso la Prefettura – U.T.G. di Vercelli, quale Commissario per la gestione provvisoria dell’Ente.

Il provvedimento mira ad assicurare la regolare prosecuzione delle attività amministrative e dei servizi pubblici locali, garantendo la continuità istituzionale in questa fase transitoria.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno con l’emanazione del decreto presidenziale di scioglimento e la definizione del calendario elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale.