A Ronco Biellese un defibrillatore nel ricordo di Andrea Lovero

Sabato 19 luglio, alle 11.30, si terrà nella sede del comune di Ronco Biellese la cerimonia di consegna del defibrillatore donato dalla famiglia Lovero all’amministrazione.

All’appuntamento parteciperà Alberto Bianchi della TQ Technologies for Quality Srl di Genova, un’azienda italiana specializzata nella fornitura ed assistenza tecnica di strumentazione scientifica e tecnologie innovative per il controllo della qualità dei prodotti industriali. Il defibrillatore portatile che verrà omaggiato al Comune è una di queste.

La donazione avviene grazie all’impegno di Micaela e Roberto Lovero nell’organizzazione del raduno motociclistico annuale dedicato alla memoria del loro figlio Andrea, mancato giovanissimo nel 2020. Quest’anno il Memorial Lovero, tenutosi lo scorso 18 maggio, ha richiamato la partecipazione di oltre 300 centauri provenienti da tutta Italia e ha permesso, come sempre, la raccolta di una somma che viene destinata in beneficienza.

Il defibrillatore portatile rientra in questa attività benefica e verrà presumibilmente posizionato nella palestra comunale, rimanendo comunque a disposizione in caso di manifestazioni o eventi in altri luoghi del paese. L’amministrazione comunale intende inoltre riproporre il corso di primo soccorso e l’abilitazione all’uso del macchinario, che in passato aveva già riscosso una buona partecipazione. La cerimonia è aperta a tutta la popolazione e sarà seguita da un piccolo rinfresco.