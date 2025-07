Temptation Island 2025 al via oggi, cast e coppie: news e anticipazioni

(Adnkronos) -

Temptation Island 2025, si parte. Da oggi, giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione del programma che si sviluppa con le storie di 7 coppie in un resort in Calabria, in provincia di Catanzaro. Filippo Bisciglia racconterà le storie e i sentimenti di 7 coppie non sposate e senza figli in comune, pronte a mettersi in gioco per decidere se portare avanti il rapporto o interromperlo.

Le coppie protagoniste del docu-reality quest'anno sono:

Valentina, 32 anni e Antonio 33 anni, fidanzati da 1 anno;

Alessio, 39 anni e Sonia M., 48 anni, fidanzati da 8 anni;

Maria Concetta, 37 anni e Angelo, 33 anni, fidanzati da poco più di 1 anno e mezzo;

Simone, 28 anni e Sonia B., 25 anni, fidanzati da 6 anni;

Denise, 36 anni e Marco 31 anni, fidanzati da 4 anni;

Lucia, 27 anni e Rosario 29 anni, fidanzati da 2 anni;

Sarah, 24 anni e Valerio, 26 anni fidanzati da 5 anni.

Il programma si mette in moto in Calabria, nel Calalandrusa Beach&Nature Resort (in provincia di Catanzaro). Le coppie dopo lo sbarco dal caicco si dividono e vivono in due villaggi separati. Con loro, 26 single, 13 donne e 13 uomini, divisi nei rispettivi villaggi: Alessia, Marianna, Alice, Rebecca, Marta, Mariela, Nicol, Eva, Ylenia, Claudia, Ary, Arianna e Ale; e Diego, Emanuele, Flavio, Lorenzo, Manuel, Gabriel, Andrea, Francesco, Salvatore, Mariano, Alessandro, Matteo ed Edoardo.

Durante il periodo di permanenza, attesissimi i falò, immancabile appuntamento sulla spiaggia dove fidanzati e fidanzate sono chiamati dal conduttore. Capita spesso che alcuni video vengano anticipati nel Capanno, luogo di incontro all’interno dei villaggi.

Qui, dopo aver visto comportamenti inusuali dei propri fidanzati/e le reazioni a caldo spesso sfociano con rabbia e delusione in immediate richieste di falò di confronto anticipato.

Al termine del programma, i componenti delle coppie rimaste in gioco dovranno sciogliere ogni dubbio all’immancabile e attesissimo falò di confronto finale.

Le puntate del docu-reality oltre che su Canale 5 sono fruibili dopo la messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset anche su Mediaset Infinity e su Witty Tv.