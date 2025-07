Dal Nord Ovest - Auto supera le barriere e finisce in una scarpata: 4 feriti

Perde il controllo della vettura e finisce oltre il guardrail, direttamente nei prati. E' successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 luglio, tra Quincinetto ed Ivrea, sull'autostrada A5, in direzione Torino.

Le quattro persone a bordo sono rimaste ferite, tutte in codice giallo, venendo portante in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Limitati i disagi per la circolazione.