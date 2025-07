Dal Nord Ovest - Ancora maltempo, tromba d'aria colpisce Settimo

Nuova ondata di maltempo sul Torinese. Questa volta ad essere colpita la zona est e la collina, dove intorno alle 20.30 di ieri un violento temporale con pioggia e grandine si è abbattuto sulla zona di Settimo Torinese.

L'area in cui si sono registrati i maggiori problemi, a causa di una tromba d’aria, è il Borgo Nuovo, in particolare il parco Lama e via Gianturco dove sono caduti alcuni alberi. Le forti raffiche di vento, come si vede dall'immagine, ha sradicato numerosi rami e piante. Fortunatamente non risultano feriti o danni alle persone. La polizia locale, i tecnici di Patrimonio e i vigili del fuoco sono intervenuti per rimettere in sicurezza gli spazi.

Sempre ieri si è registrato un altro forte nubifragio in Alta Val di Susa, in particolare ad Oulx. Le piogge hanno fatto ingrossare il torrente San Giusto che, complice i detriti e il fango, ha travolto e portato via il ponte che conduce al vecchio mulino di Beaulard.