Concerto a Candelo tra suoni antichi e nuove sinergie

Venerdì 4 luglio, alle 21, il sempre suggestivo Ricetto medievale di Candelo ospiterà un raffinato concerto dell’Ensemble Musica Antica Magnano, con Anastase Démétriadès (flauto dolce), Luca Taccardi (violoncello e viola da gamba) e Georges Kiss (clavicembalo), artisti di fama internazionale. Il concerto si terrà nella piazzetta d’ingresso del borgo: l’ambientazione storica del Ricetto di Candelo, con le sue mura e vicoli in pietra, garantirà un’esperienza immersiva, un vero salto nel passato.

L’evento si inserisce nel ricco programma eventi 2025 del Ricetto, che quest’anno celebra i 690 anni dalla sua fondazione: un anniversario simbolico e un’occasione straordinaria per riflettere sulla storia secolare del borgo e per valorizzare ancora e sempre di più il suo potenziale turistico e culturale. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando CulturHub. Il primo ‘duetto’ tra due Ricetti Per la prima volta, due realtà biellesi che custodiscono ricetti medievali – Candelo e Magnano – si uniscono in un progetto musicale condiviso, grazie alla collaborazione tra il Comune di Candelo e Magnano e l’Associazione Musica Antica di Magnano.

Candelo ha proposto questa sinergia, subito accolta con entusiasmo: una collaborazione che porta quindi a due concerti, uno a Candelo e il secondo a Magnano, che non sono più solo un evento musicale, ma una celebrazione condivisa di storia, territorio e bellezza, capace di risuonare “in unisono” tra le pietre secolari dei Ricetti Biellesi. Per valorizzare ancor di più il contenuto culturale di questo progetto, prima del concerto, verranno distribuite al pubblico informazioni sui due Ricetti di Candelo e di Magnano e suggerimenti per letture e approfondimenti, in collaborazione con la Biblioteca Civica Livio Pozzo e con l’Associazione Centro Documentazione Ricetti. L'ingresso è gratuito, i posti a sedere sono limitati e, in caso di maltempo, il concerto verrà spostato presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore (Via Castellengo).