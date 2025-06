Grande successo per il test ride BMW targato Activmotor: oltre 250 partecipanti nel Biellese

Grande successo per i test ride firmati Activmotor Biella conclusi domenica sera, 22 giugno 2025. Sono giunti da Lombardia, Valle d'Aosta e da tutto il Piemonte i rider intenzionati a scoprire i nuovi modelli di BMW: oltre 250 test ride, ognuno della durtata di un'ora, attraverso le incantevoli valli biellesi.

A dispetto di chi considera Biella una città poco calorosa, l’evento ha messo in luce un’accoglienza davvero eccezionale. I partecipanti hanno potuto apprezzare non solo l’intera gamma di moto BMW, accessori e abbigliamento tecnico, ma anche una gustosa grigliata firmata Aglietti, accompagnata da musica dal vivo con DJ set. Neppure il maltempo di sabato sera ha frenato l’entusiasmo dei motociclisti, confermando il forte senso di appartenenza e la passione condivisa per le due ruote.

Chi non ha potuto partecipare ha comunque un’altra possibilità: presso le sedi Activmotor di Biella-Gaglianico e Novara-Galliate sono disponibili 30 modelli BMW pronti per essere testati o noleggiati.

È il momento giusto per premiarti: dopo mesi di impegni, regalati l’estate su due ruote alla scoperta della tua prossima BMW!