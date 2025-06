A Torino il premio “Donne di talento”, consegnato a Maria Scatolini

«Una donna distintasi per la tenacia e la perseveranza nella ricerca in campo oncologico molecolare, raggiungendo alti traguardi a livello nazionale e internazionale con risultati importanti sulla salute, promuovendo l’equità e la personalizzazione delle cure»: è questa la motivazione del conferimento del premio “Donne di talento” a Maria Scatolini, direttrice del laboratorio di oncologia molecolare della Fondazione Tempia.

Il riconoscimento è arrivato da Fidapa, l’associazione il cui acronimo abbrevia Federazione italiana delle donne nelle arti, professioni e affari: ha più di un secolo di vita e fa parte di una rete di realtà internazionali che condividono lo scopo di promuovere e sostenere il talento femminile. La sua sezione di Torino San Giovanni ha istituito questo premio, giunto alla sua terza edizione, per valorizzare le figure di rilievo piemontesi in diversi ambiti. Maria Scatolini è tra le nove premiate del 2025, tutte invitate a una cerimonia che si è svolta al Polo del ’900 con il patrocinio di Consiglio regionale e città di Torino.

La giuria ha selezionato donne, come si legge nelle motivazioni, che si sono distinte «in diversi campi lavorativi e che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo umano, socio-culturale, artistico, scientifico o economico, tali da risultare esemplari per le altre donne, specie per le nuove generazioni che necessitano di modelli positivi al femminile».

Le altre premiate sono Emanuela De Palma, consulente del lavoro ed esperta di parità di genere e di bilanciamento tra carriera e tempo per se stessi, la scultrice Luisa Valentini, la direttrice di neuroradiologia della Città della Salute di Torino Maria Consuelo Valentini, la manager Erika Fundone, Vilma Martina, l’ufficiale della polizia penitenziaria Alessia Chiosso, l’ingegnera biomedica e paladina della parità di genere Manuela Appendino, la fotoreporter di guerra Andreja Restek.

Al timone del laboratorio di oncologia molecolare fin dalla sua nascita nel 2011, Maria Scatolini è laureata in biotecnologie mediche, dottore di ricerca in oncologia umana e specialista in patologia clinica. È alla guida di una squadra che si occupa di diagnostica molecolare e di ricerca. In convenzione con le aziende sanitarie di buona parte del Piemonte e Valle d’Aosta, è un esempio di collaborazione e sostegno di una realtà privata non profit all’avanguardia con la sanità pubblica: i test molecolari effettuati dal laboratorio sono indispensabili per indirizzare le terapie a beneficio di una persona malata di tumore e per migliorare la sua aspettativa di vita.