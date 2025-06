Tollegno rinnova la palestra comunale e mostra gli esiti dell'Adunata degli Alpini FOTO

La 96ª Adunata Nazionale degli Alpini si è conclusa con grande successo di critica e pubblico: per questo l’Amministrazione comunale di Tollegno si complimenta con tutti gli Alpini che vi si sono dedicati anima e corpo, con i cittadini e il territorio che hanno dimostrato di saper e poter accogliere una manifestazione così suggestiva e imponente nei numeri. Numeri ai quali non eravamo - cittadini e amministrazioni - certo abituati e che hanno messo alla prova la nostra capacità di accoglienza e gestione logistica. Per le amministrazioni l’evento è stato anche il giusto pretesto per mettere mano su lavori necessari a strutture e infrastrutture locali, per ottimizzarne l’utilizzo e la conservazione nel tempo.

In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, il Comune di Tollegno ha portato a termine importanti lavori di manutenzione straordinaria (peraltro da tempo necessari) presso la Palestra comunale, uno spazio centrale per la vita sportiva e sociale del paese. La Palestra è stata infatti messa a disposizione del locale Gruppo Alpini per dare ospitalità a Gruppi provenienti da fuori regione: dalle province di Udine, Brescia, Vicenza, Verona e Treviso; oltre alla Piazza Alpini d’Italia, con annessi servizi, messa sempre a disposizione dall’Amministrazione comunale per gli Alpini camperisti.

Gli interventi sulla palestra, realizzati nelle scorse settimane, hanno interessato in particolare l’adeguamento degli spogliatoi con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, efficienza e decoro: sostituzione di miscelatori per lavabo, lavapiedi e docce; sistemazione e sostituzione di porte interne e tutte le opere edili che si sono rese necessarie a questi interventi.

A breve è prevista la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti danneggiati, intervento che si somma al miglioramento dell’impianto di illuminazione dell’area di gioco, sul quale si è già intervenuti qualche mese fa. Il tutto ha comportato un investimento di 17.600 euro, ai quali se ne aggiunge un altro migliaio per il costo della vernice utile a ridare il giusto decoro alla parete laterale già segnata da graffiti “poco artistici” e all’ingresso della Palestra comunale. Per quest’ultimo intervento è opportuno un ringraziamento agli Alpini tollegnesi che vi hanno provveduto armandosi di pennello, in occasione dell’Adunata.

«Era doveroso restituire alla comunità una palestra funzionale e decorosa – dichiara il Sindaco Lele Ghisio – e farlo in concomitanza con un evento così significativo per il nostro territorio ci rende particolarmente orgogliosi, coscienti del fatto che a beneficiarne sarà l’intera popolazione nel prossimo futuro».