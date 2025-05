Giro d’Italia, come cambia la viabilità a Mongrando

Venerdì 30 Maggio, il Comune di Mongrando vedrà il passaggio del Giro d’Italia, giunto alla sua 108ª edizione.



La 19ª tappa, lunga 166 km, partirà da Biella e si concluderà a Champoluc, attraversando anche il nostro paese.



Per l'occasione, a partire dalle ore 9.30 di Venerdì 30, in Piazza XXV Aprile il passaggio della carovana sarà preceduto da una serie di eventi il cui programma è disponibile nella galleria fotografica di questa pagina.

Percorso

Il percorso attraverserà le seguenti vie:



via Provinciale,

via Roma,

via Martiri della Libertà,

via San Lorenzo,

via Vittorio Veneto,

via per Donato,



Modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della tappa, saranno attive le seguenti misure:



chiusura al transito delle strade interessate: dalle ore 10:00 alle 14:00;

divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso.



Invitiamo i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a collaborare per garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’evento.