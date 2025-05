Vigliano Biellese, un nuovo veicolo per la Protezione Civile

Utilizzato per la prima volta durante l’Adunata degli Alpini, il nuovo veicolo acquistato dal comune di Vigliano Biellese per la Polizia Locale ed assegnato al servizio di Protezione Civile è un pick up con vano di carico coperto, adatto ad interventi veloci ed immediati.

“Precedentemente – spiega Pier Paolo Fila Robattino, assessore alla Polizia Locale - la Protezione Civile utilizzava un veicolo fuoristrada ormai datato tanto che aveva percorso oltre 60mila chilometri. Nell’ultimo periodo, le manutenzioni sempre più ravvicinate hanno imposto la scelta di orientarsi su un nuovo mezzo. E questo, soprattutto nella considerazione che proprio un mezzo destinato alla Protezione Civile, deve poter garantire un tempestivo intervento in caso di emergenza. La scelta è caduta su un pick up con un allestimento idoneo, completo di gancio traino, supporti per estintori, sirena, lampeggianti, microfoni e impianto radio, e l’acquisizione è stata formalizzata sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”.

La spesa complessiva, interamente sostenuta con fondi comunali, è nell’ordine di 32.800 euro, comprensiva del ritiro e smaltimento del veicolo usato, nonché dei costi di ricambio e manodopera per cinque anni. “La funzione della Protezione Civile – aggiunge il sindaco Cristina Vazzoler - è sempre più importante in questi anni, in cui i cambiamenti climatici hanno reso sempre più frequente la necessità di intervento a sostegno della popolazione. E’ necessario che ciascuno faccia la sua parte: il nostro Comune ha ritenuto necessario l’investimento in mezzi e attrezzature che possano supportare efficacemente il sistema di pronta risposta in caso di calamità e l’acquisto del nuovo mezzo rientra in questo progetto. In questo contesto, dobbiamo evidenziare il ruolo del volontariato di Protezione Civile e quindi dell’Associazione VVB di Vigliano, ringraziando singolarmente tutti i volontari. In particolare il presidente Daniele Zanellati che non fa mai mancare la presenza, la partecipazione e il supporto, coordinandosi con la nostra Polizia Locale, cui compete la responsabilità del servizio nella sua complessità, ed il coordinamento di tutte le componenti che garantiscono l’assetto organizzativo di risposta alle emergenze sul territorio”.

“Ringrazio l’amministrazione comunale – commenta Daniele Zanellati – per aver dotato la Polizia Locale e la Protezione Civile di un mezzo più che soddisfacente, in grado di far fronte a molteplici esigenze, potendo contare su un vano di carico ampio già testato durante gli interventi connessi all’Adunata degli Alpini. Da parte nostra l’impegno della VVB prosegue, con grande attenzione, scrupolo e continua formazione di tutti i volontari per essere pronti nei momenti di necessità ed emergenza”.