realme "Dolce Vita": l'iniziativa che celebra l'estate italiana attraverso la fotografia con realme GT 7

(Adnkronos) - realme, per mezzo di una nota ufficiale, annuncia la nuova campagna "Dolce Vita", un'iniziativa pensata per celebrare l'estate attraverso il linguaggio universale della fotografia e i valori intrinseci della bellezza, della leggerezza e delle emozioni che contraddistinguono lo stile di vita italiano. La campagna, lanciata oggi sui principali canali social, è il frutto della visione di due giovani registi, Lorenzo Fiale e Martino Ilacqua, in collaborazione con la casa di produzione Chimera Studio e alcuni dei più influenti creator del panorama lifestyle italiano.

Al centro di questa narrazione visiva si conferma il realme GT 7, il nuovo flagship del 2025. Grazie al suo comparto fotografico di alto livello, il dispositivo si pone come strumento privilegiato per immortalare quei momenti che meritano di essere vissuti appieno e ricordati nel tempo. Tra le caratteristiche tecniche di rilievo, la fotocamera principale da 50 MP, equipaggiata con il sensore Sony IMX906, garantisce scatti nitidi e ricchi di dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e il teleobiettivo con zoom ottico 2x assicurano immagini precise e stabili. Inoltre, la tecnologia AI Landscape+ e i filtri integrati migliorano automaticamente nitidezza, colori e correzione delle distorsioni, esaltando paesaggi e scene di vita quotidiana con tonalità vivide e naturali. Questa combinazione di hardware avanzato e software intelligente rende realme GT 7 lo strumento ideale per catturare la bellezza autentica e i dettagli più impercettibili della natura italiana.

La campagna "Dolce Vita""Anxiety off, Life on" invita il pubblico a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana per abbracciare momenti di pura bellezza e leggerezza. Attraverso la lente di realme GT 7 – presentato ufficialmente in occasione del lancio globale a Parigi il 27 maggio – la campagna racconta risvegli lenti, "golden hour" dorate e fughe spontanee fuori città, offrendo un'ode allo stile di vita italiano: elegante, rilassato e vibrante.

L'atmosfera "slow" permea l'intero progetto, come filo conduttore della narrazione. La scelta delle location non è casuale: le immagini sono state scattate tra i suggestivi panorami naturali toscani della provincia di Siena e lungo la costa ligure, nei pressi di La Spezia. Questi scenari sono stati selezionati per celebrare e valorizzare la bellezza autentica del territorio italiano. Colori ricchi, ispirati al blu intenso del mare e al verde rigoglioso delle colline, avvolgono ogni scena, mentre musiche delicate e immagini di vita quotidiana immerse nella natura invitano lo spettatore a rallentare, a cogliere la bellezza dei dettagli e ad abbandonarsi al dolce ritmo della vita.

realme ha concepito questa iniziativa andando oltre la semplice diffusione sui social media. Grazie alla qualità degli scatti realizzati con realme GT 7 e all'attenzione meticolosa per la composizione e la luce, il progetto assume i connotati di una vera e propria campagna fotografica. Gli scatti, raccolti in una selezione curata, sono pensati per essere valorizzati anche in contesti espositivi, mostre e pubblicazioni dedicate, trasformando la narrazione estiva in un'esperienza visiva che trascende la fruizione digitale e diventa occasione di incontro e condivisione per tutti gli appassionati di fotografia.

La produzione della campagna è stata affidata a Chimera Studio, una realtà nata nel 2023 con l'obiettivo di offrire spazio e voce ai nuovi talenti del mondo audiovisivo. Attualmente, Chimera Studio vanta una rete di oltre 400 artisti in tutta Italia e oltreconfine, sostenendo attivamente la creatività e la crescita professionale dei giovani talenti. Per la campagna "Dolce Vita", sono stati selezionati i registi Lorenzo Fiale e Martino Ilacqua, che hanno saputo trasmettere con sensibilità e spontaneità il messaggio della campagna.

Lorenzo Fiale ha condiviso la sua visione: "Fin da piccolo ho avuto la fortuna di tenere in mano una telecamera, e ho capito presto che filmare mi permette di osservare il mondo con maggiore attenzione, trasformando ciò che sento in immagini. La 'Dolce Vita' non è solo uno stile, ma un modo di vivere. Per me rappresenta qualcosa che oggi è quasi rivoluzionario: rallentare. Rallentare per ascoltarsi, per capire cosa si ha dentro, per lasciarsi ispirare da ciò che ci circonda. In questa campagna, rallentare non significa fermarsi, ma seguire l’instinto: trovare la giusta direzione, lasciarsi guidare dalla propria intuizione e girare."

Martino Ilacqua ha aggiunto: "Abbiamo realizzato questa campagna con lo stesso spirito con cui si affrontano le giornate d’estate: con la libertà di cambiare i piani all’ultimo momento e di lasciarsi guidare dalla luce di un tramonto. La ‘Dolce Vita’ è anche questo: lasciarsi ispirare dal momento, insieme agli altri, e abbiamo portato questo stesso approccio sul set."

Il claim della campagna, "Anxiety off, Life on", racchiude l'invito a liberarsi dalle ansie quotidiane per abbracciare la vita, vivendo appieno momenti di serenità e bellezza. La partecipazione di una selezione dei più influenti creator italiani, tra cui Asia Busciantella, Kevin Cimmino, Chiara di Eugenio, Gioele Arreghini, Anastasya Lazurko, Alessandro Cossari, Riccardo Giulivi e Antony Nano, ha arricchito il racconto con storie autentiche e coinvolgenti, rendendo la campagna ancora più viva e vicina al pubblico.

Victoria Xi, Chief Marketing Officer di realme Italia, ha commentato: "C'è un particolare senso di magia nell'estate: l'aria calda, la luce dorata, il suono delle onde e degli alberi che sussurrano al vento. Con 'Dolce Vita' abbiamo voluto catturare questa sensazione e invitare tutti a vivere in modo più libero, più leggero, più vero. In un mondo in cui siamo costantemente pressati a catturare il momento 'perfetto', spesso ci sfugge la bellezza del semplice essere presenti. È qui che entra in gioco 'Anxiety off, Life on': è una mentalità che invita a smettere di preoccuparsi di ottenere lo scatto perfetto e a godersi il momento. Con realme GT 7, catturare la bellezza della vita diventa un gioco da ragazzi, che permette di abbracciare pienamente la Dolce Vita, una vita di semplicità, libertà e autenticità. I nostri talenti non si sono limitati a scattare contenuti, ma hanno vissuto l'esperienza. E realme GT 7 era lì per catturare tutto, perfettamente, in modo che potessero concentrarsi sulla gioia di essere presenti, nel momento. 'Anxiety off, Life on' - questo è il cuore di questo viaggio: vivere con facilità, catturare ciò che conta e vivere veramente la bellezza che ci circonda."