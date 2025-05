Sport, sapori e musica: a Crevacuore torna la festa nella Regione Isola

Sabato 31 maggio 2025 la Regione Isola, nell’area del bocciodromo, sarà teatro di una giornata all’insegna del divertimento tra sport, buona cucina e musica.

L’evento prenderà il via alle ore 15 con tornei di volley e calcio, seguiti dall’apertura degli stand enogastronomici. In serata spazio alla tradizionale e attesa Cena dei Rioni, momento di convivialità che ogni anno richiama numerosi partecipanti.

A chiudere la giornata, il DJ set “FOLLIA 2000”, con una selezione esplosiva dei migliori successi dance, pop/rock, cartoon e musical degli anni 2000, per far ballare e cantare tutte le generazioni. Una vera festa per tutta la comunità.