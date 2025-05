Napoli, festa scudetto: lunedì sfilata con bus scoperto per salutare i tifosi

(Adnkronos) - Con la vittoria al Maradona contro il Cagliari ieri sera, il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Ed è gioia incontenibile nella città, che per tutta la notte ha festeggiato con fuochi d’artificio, botti, fumogeni e bandiere sventolate. Una festa destinata a durare a lungo, con il suo culmine fissato a lunedì 26 maggio, quando alle 15 il bus scoperto con la squadra dello scudetto sfilerà per il lungomare della città salutando i tifosi azzurri. Ad annunciarlo ieri sera è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, incontrando la stampa a Palazzo Reale dopo la vittoria.

"È stato un grande successo sportivo, una grande festa della città. La struttura organizzativa che abbiamo messo in campo ha funzionato, vedo la gente felice che è la più grande soddisfazione che si può avere. Una città che sa festeggiare, sa organizzare e sa fare. Sono molto orgoglioso di Napoli, dei napoletani, della squadra", ha detto il primo cittadini, spiegando che oggi "alle 12 faremo una conferenza stampa in prefettura dove presenteremo nel dettaglio l’evento. I pullman sfileranno dal molo Luise fino a piazza Vittoria, andata e ritorno, lunedì pomeriggio alle 15. Avremo circa centomila posti disponibili e quattro maxischermi nelle piazze per chi non riuscirà ad entrare".

Sono stati intanto migliaia a riversarsi ieri sera per le strade della città e, soprattutto, in Piazza del Plebiscito. Bandiere e sorrisi, fumogeni, parrucche azzurre, nessun problema di ordine pubblico. Una festa salita di intensità minuto dopo minuto. Soprattutto ragazzi con la maglia numero 10: non hanno visto Maradona, sono passati oltre 30 anni, ma la trama è arrivata da genitori, parenti, nei minimi dettagli e il culto è osservato con pienezza. Antonio Conte, Scott McTominay, certo. I cori che si sono ascoltano ogni 15 giorni allo stadio Maradona. Ma è la maglia azzurra che i tifosi per le strade del centro avvertono come una seconda pelle. Una questione di identità.