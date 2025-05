Viaggio misterioso per Sinner, era a Copenaghen dopo Roma e prima del Roland Garros

(Adnkronos) - Subito dopo la finale agli Internazionali d'Italia a Roma e prima del Roland Garros a Parigi, Jannik Sinner ha fatto 'tappa' in Danimarca. Il campione italiano è stato avvistato tra le strade della capitale danese, scatenando curiosità: come mai dopo Roma e prima di Parigi ha scelto di volare a Copenaghen?

A raccontare di averlo incontrato, condividendo anche una foto ricordo con i media danesi, è Mette Dahl, ex tennista e ora allenatrice. "Se potessi scegliere una persona al mondo che vorrei incontrare sarebbe lui", ha spiegato Dahl al tabloid danese 'BT', mostrando tutto il suo stupore per aver incontrato per caso, a passeggio nel suo Paese, il numero uno del tennis mondiale.

L'allenatrice ha raccontato che stava camminando per Nyhavn, l'antico porto di Copenaghen, quando ha visto Sinner. "All'inizio - ha detto al tabloid - ho pensato che non potesse essere lui perché la sera prima aveva giocato la finale a Roma. Ma poi dico: 'Jannik', e lui si gira". Quindi la richiesta di una foto ricordo e un piccolo scambio di battute.

"Ho detto che non vedevo l'ora di vederlo giocare l'Open di Francia e lui ha risposto semplicemente 'grazie'. Forse era un po' timido o semplicemente sorpreso di essere stato riconosciuto lì ma era di buon umore", ha detto Dahl. "È stato davvero surreale incontrarlo... Ho dovuto ingrandire le foto in seguito per essere assolutamente certa che fosse lui", ha concluso.