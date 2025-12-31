Capodanno e bambini, attenzione a fumi fuochi artificio: l'allarme dei pediatri

(Adnkronos) -

Attenzione all'intossicazione da fumo dei fuochi d'artificio per i bambini a Capodanno. E' l'allarme lanciato dai pediatri della Simeup (Società italiana di emergenza e urgenza pediatrica) che fornisce un elenco di regole per prevenire e affrontare eventuali emergenze.

"Tradizionalmente il tema dei fuochi d'artificio è stato associato soprattutto ai danni traumatici, che nei bambini risultano spesso gravi per la combinazione di fattori anatomici, comportamentali e di ridotta percezione del pericolo - afferma il presidente nazionale della Simeup Vincenzo Tipo, direttore del Pronto soccorso dell'ospedale Santobono di Napoli - Tuttavia negli ultimi anni si sta osservando un fenomeno meno evidente, ma altrettanto rilevante dal punto di vista sanitario: l'aumento dei disturbi respiratori correlati all'inalazione dei fumi prodotti dai materiali pirotecnici. Le modalità di utilizzo dei fuochi sono infatti cambiate. Accanto ai tradizionali petardi, caratterizzati da un'esplosione breve e limitata nel tempo, si sono progressivamente diffusi fuochi pirotecnici a effetto luminoso e scenografico, spesso di lunga durata, che determinano una maggiore liberazione di particolato fine e di sostanze chimiche irritanti nell'aria. Tali sostanze - avverte lo specialista - possono causare irritazione delle vie respiratorie, tosse persistente, broncospasmo e difficoltà respiratoria".

"I bambini - evidenzia Tipo - rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile a questi effetti, soprattutto nei primi anni di vita e in presenza di patologie respiratorie preesistenti come asma, bronchiti ricorrenti o esiti di bronchiolite. Non è raro osservare una riacutizzazione dei sintomi anche a distanza di ore dall'esposizione. In questo contesto, i dati raccolti nei Ps pediatrici mostrano come, nei giorni immediatamente successivi al 31 dicembre, si registri un incremento stimato del 40-45% degli accessi per problematiche respiratorie. Questo dato conferma che l'impatto dei fuochi d'artificio sulla salute dei bambini non è solo immediato e traumatico, ma anche differito e di natura respiratoria. Alla luce di queste considerazioni, appare fondamentale promuovere comportamenti improntati alla prudenza e alla prevenzione, al fine di ridurre l'esposizione dei bambini ai fattori di rischio evitabili".

Per questo motivo la Simeup ha stilato un elenco con 7 raccomandazioni di prevenzione:

1) Evitare l'esposizione diretta dei bambini ai fumi dei fuochi d'artificio, in particolare durante e nelle ore immediatamente successive agli spettacoli pirotecnici;

2) Tenere i bambini, soprattutto lattanti e bambini sotto i 5 anni, in ambienti chiusi quando vengono utilizzati fuochi d'artificio nelle vicinanze;

3) Prestare particolare attenzione ai bambini affetti da asma o altre patologie respiratorie croniche, che possono andare incontro a un peggioramento dei sintomi anche dopo esposizioni brevi;

4) Aerare gli ambienti domestici solo quando la qualità dell'aria esterna è migliorata, evitando l'apertura immediata delle finestre in presenza di fumi persistenti;

5) Limitare l'utilizzo di fuochi d'artificio in prossimità di abitazioni, ospedali, scuole e luoghi frequentati da bambini;

6) Rivolgersi tempestivamente al medico o al pronto soccorso in caso di comparsa o persistenza di tosse, respiro sibilante, difficoltà respiratoria o peggioramento improvviso delle condizioni cliniche;

7) Ricordare che i fuochi d'artificio non sono mai giochi e che la prevenzione, insieme al buon senso, rappresenta la più efficace forma di tutela della salute dei bambini.