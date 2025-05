Rai: ex collaboratore Usigrai rinviato a giudizio. Il legale: "Non era tesoriere del sindacato"

(Adnkronos) - "Nell’udienza di oggi al tribunale di Roma, il giudice Paolo De Simone ha disposto il rinvio a giudizio di Angelo Giacobelli, imputato nel procedimento scaturito dalle denunce dell’Usigrai per la vicenda dell’appropriazione indebita dei fondi del Sindacato". Lo rende noto in un comunicato l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai. Il rinvio a giudizio "copre le tre ipotesi di reato per le quali Giacobelli è stato indagato, compresa quella di sostituzione di persona e del reato compiuto in concorso con altro soggetto esterno al sindacato, per il quale Il tribunale di Roma ha già emesso il 14 aprile scorso sentenza di patteggiamento con una pena di due anni di reclusione, oltre a una multa", spiega la nota.

Il giudice, fa sapere l'Usigrai, "ha ammesso la costituzione di parte civile dell’Usigrai, a tutela delle ragioni di tutti i suoi iscritti e della autonoma immagine dell'Associazione Sindacale stessa e dell'ex Segretario del sindacato Usigrai, Vittorio di Trapani, e attuale Presidente della Fnsi, per i danni subiti da questa vicenda. La prossima udienza del processo si terrà il 17 settembre prossimo alle ore 9, avanti alla Presidente Dott.ssa Ciampelli, della Sesta Sezione Penale del Tribunale di Roma".

Nell'udienza di oggi "si è discusso molto sulla pretesa qualifica di tesoriere, che il mio assistito non ricopriva perché era una figura che non era proprio prevista nello Statuto, che adesso è stato recentemente modificato. Il mio assistito aveva funzioni di tutt'altro genere, e questa è una circostanza ormai acquisita", spiega all'Adnkronos Michele Licata, avvocato di Angelo Giacobelli. "La linea dell'Usigrai -spiega il legale, intercettato telefonicamente dopo l'udienza di rinvio a giudizio- viene sconfessata dai documenti, e da testimonianze che contraddicono che lui fosse il tesoriere".

La posizione di Giacobelli, dice il legale, "è quella di un semplice dipendente, che non è stato regolarizzato ed ha lavorato per cinque anni senza alcuna regolarizzazione per cui c'è anche in corso una causa pendente di cui non mi occupo io". Nel corso dell'udienza di oggi "sono state rigettate le costituzioni di parte civile dei signori Macheda, de Robert e Cerasi, e sono state ammesse solo quella dell'Usigrai e dell'ex presidente dell'Usigrai Vittorio Di Trapani", scandisce l'avvocato Licata. Che tiene a sottolineare: "L'udienza di oggi era di mero passaggio per verificare le costituzioni e non certo risolutiva sul piano del merito del processo". Che comincerà il 17 settembre, giorno in cui è stata fissata la prima udienza del dibattimento. "Siamo soltanto all'inizio, solo in udienza si dibatterà nel merito", chiosa il legale.