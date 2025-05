Valdilana non dimentica, a Ponzone la commemorazione della Giornata del Genocidio del popolo Tamil FOTO

A Valdilana non si dimentica. Nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, in piazza XXV Aprila, a Ponzone, tanti cittadini e famiglie hanno preso parte alla commemorazione della Giornata del Genocidio del popolo Tamil nel giorno del 16° anniversario del massacro del Mullivaikkal.

Presente anche l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Carli: “Sono qui a rappresentare la vicinanza di tutta la comunità di Valdilana per una cerimonia che ricorda un dramma che ha vissuto il popolo Tamil, con numeri e cifre che ci devono far riflettere. Così come il disinteresse mostrato dalla comunità internazionale: non solo per quanto riguarda lo Sri Lanka e la questione del popolo Tamil ma anche su altre realtà sparse nel mondo. Penso solo alla situazione attuale tra Palestina e Israele”.

Il primo cittadino ha anche ricordato l'obiettivo principale di questa giornata: “L'autodeterminazione dei popoli, un principio giusto e legittimo. Non solo: la memoria diventa un valore fondamentale. Già la scelta di questa piazza è simbolica, un luogo di liberazione che ricorda i caduti che hanno dato la vita per principi fondamentali. La vostra presenza e partecipazione è importante perchè rammenta quanto siano importanti momenti come questi e credere fortemente in ideali precisi. Cerimonie come queste servono preservare e tramandare la memoria”.