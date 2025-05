Storia di Biella nelle foto d'archivio: Società Italiana di Scienze Naturali

Dal 3 al 6 settembre 1864, Biella ospitò la Prima Riunione Straordinaria della Società Italiana di Scienze Naturali. L’evento fu presieduto dall’allora Ministro delle Finanze del Regno d’Italia Quintino Sella e dal sindaco Felice Coppa e si tenne nell’antico Convento di San Francesco allora sede del Regio Collegio di Biella, poi Liceo Classico e oggi Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi. Per l’occasione, Sella arricchì gli spazi con opere d’arte provenienti dalle chiese cittadine e da collezioni private, sognando la nascita di un museo cittadino, progetto che si concretizzò solo alcuni anni dopo.

Durante i lavori, si discussero temi fondamentali per il territorio: la geologia biellese, l’industria laniera, l’emigrazione e la tutela delle risorse naturali; Quintino Sella ricordò la ricchezza che rappresentava l’acqua, sia per il turismo derivato dalle acque termali, sia per la forza motrice e l’importanza della formazione scolastica e professionale. Il congresso si concluse il 6 settembre; una parte del gruppo che partecipò al Congresso si trattenne in visita alla città; una lapide commemorativa fu posta nel Regio Ginnasio, testimoniando l’importanza dell’evento nella storia biellese.

L’immagine mostra i partecipanti alla riunione, immortalando un momento cruciale per la scienza e lo sviluppo culturale della città.