AIB, Rodolfo Gilardi sull'Adunata: "Grazie a tutti i 207 volontari in servizio".

Dopo giorni intensi e carichi di emozioni, l'Ispettore Provinciale AIB Rodolfo Gilardi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno prestato servizio durante l'Adunata degli Alpini a Biella.

"Ringrazio tutti i volontari che hanno fatto servizio durante i giorni della 96a Adunata degli Alpini a Biella, in particolare le squadre delle province di Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Torino, che hanno supportato la viabilità delle vie alternative in supporto alla Polizia Locale e dei parcheggi nelle zone dell'evento", ha dichiarato Gilardi.

Un plauso particolare è stato rivolto alla squadra di Biella, che nella sede di via Santa Barbara ha preparato circa 400 pasti per i volontari e per parte degli agenti di Polizia Locale, utilizzando la cucina mobile messa a disposizione dal Coordinamento di Protezione Civile Territoriale. Durante i quattro giorni dell'evento, sono state svolte 46 ore di servizio con l'impiego di 58 mezzi e il coinvolgimento di ben 207 volontari AIB.

Fondamentale anche la collaborazione con la Croce Rossa, a cui è stata concessa la disponibilità della sede AIB di via Santa Barbara, come centrale operativa per facilitare le attività di assistenza.

"Infine, permettetemi un ringraziamento all'Ispettore Provinciale di Vercelli che mi ha sostituito durante la sfilata, consentendomi, come alpino, di partecipare all'emozionante parata", ha concluso Gilardi.

Un bilancio positivo, dunque, per un evento che ha visto Biella rispondere con grande impegno e ospitalità, dimostrando di essere una città in grado di accogliere manifestazioni di tale portata.