Biella, Adunata Alpini e l'intervista a Radio Esercito: "La radio che marcia al tuo fianco" FOTO

In occasione della 96/a Adunata Nazionale degli Alpini, Biella si è trasformata in un immenso salone delle feste, le vie e le strade sono state inondate da suoni, musica, risate e dai colori della nostra bandiera italiana. I biellesi hanno accolto e comunicato con una incalcolabile folla di visitatori.

E, proprio il termine “comunicazione” merita una attenzione particolare perché in questi giorni di Adunata degli Alpini, le occasioni per comunicare sono state tante. Comunicare significa rendere partecipi, costruire, creare legami. Parlare e ascoltare le persone ci aiuta a stare bene, come accade nello stand di Radio Esercito, allestito alla porte di ingresso della Cittadella degli Alpini in questi giorni dedicati alla 96/a Adunata degli Alpini.

Abbiamo intervistato il Graduato Capo Luca Semerano e il Primo Graduato Domenica Esposito che ci hanno raccontato come e quando è iniziata la Storia di Radio Esercito.

Buongiorno e benvenuti a Biella al Primo Graduato Domenica Esposito e al Graduato Capo Luca Semerano.

Durante l’Adunata degli Alpini, la vostra presenza ha suscitato curiosità?

Sì, la popolazione biellese ci ha accolti con interesse, entusiasmo, gentilezza e calore. Ci hanno offerto dolci, stretto le mani, ci hanno abbracciati.

Io sono un fante specializzato nelle comunicazioni operative -racconta Luca Semerano- non indosso il cappello alpino ma il basco nero della fanteria, simbolo di tradizione, identità e orgoglio. Porto con fierezza il Tricolore sul braccio sinistro dell’uniforme da 18 anni, e amo profondamente la mia divisa, che rappresenta la mia missione e il mio impegno quotidiano.

Quando e dove nasce Radio Esercito?

Radio Esercito è la web radio dell’Esercito Italiano -continua a raccontare Luca Semerano- La radio, nasce, per volontà dello Stato Maggiore dell’Esercito, nel 2019 all’interno degli studi del 28° Reggimento Comunicazioni Operative “Pavia”, l’unico reparto della Forza Armata che si occupa di comunicazioni operative.

Inizialmente concepita come progetto sperimentale destinato esclusivamente alla rete interna dell’Esercito, il 6 luglio del 2020 sbarca sul web e oggi è l’unica emittente radiofonica delle Forze Armate Italiane che promuove e trasmette la cultura della Difesa. Per ascoltarla basta collegarsi all’indirizzo: www.esercito.difesa.it

Radio Esercito è un canale istituzionale, uno strumento di comunicazione rapido, moderno e innovativo, che racconta in modo semplice ed efficace le molteplici attività dell’Esercito Italiano.

Attiva 24 ore su 24, offre musica, spot, intrattenimento, notiziari, programmi e aggiornamenti costanti sul mondo militare. Ha ospitato numerose celebrità del mondo dello spettacolo e ha partecipato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Tutte le voci degli speaker e l’intero staff sono composti da personale militare, selezionato secondo criteri specifici. Le nostre voci sono al servizio dei cittadini italiani.

Che tipo di comunicazione vuole trasmettere Radio Esercito?

Raccontiamo tutto ciò che l’Esercito Italiano svolge in Italia e all’estero, intervistando colleghi sia in patria che nelle missioni internazionali. Parliamo di operazioni, addestramenti, eventi e molto altro, sempre accompagnati da buona musica.

Quante persone lavorano a Radio Esercito?

Siamo una vera e propria redazione. Presso la sede di Pesaro lavorano 32 persone. La parte editoriale ed artistica della radio fa capo all’Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, con sede a Roma.

Chi sono gli ascoltatori di Radio Esercito? Possono interagire con gli speaker?

I giovani sono spesso incuriositi dal nome della radio e dagli argomenti trattati, chiedendo informazioni su concorsi e percorsi formativi.

La radio informa, intrattiene e interagisce con il pubblico, che può contattarci in diretta tramite WhatsApp al numero 366 57 56 028 per saluti, dediche, opinioni e richieste musicali.

Il nostro claim è: “La radio che marcia al tuo fianco” e ogni giorno, vogliamo marciare davvero al fianco dei nostri colleghi e di tutti i cittadini che ci ascoltano.

Che tipo di percorso serve per entrare a Radio Esercito? Qual è stato il vostro percorso personale?

Sono un Graduato Capo dell’Esercito Italiano, militare in servizio permanente attivo. Prima di entrare a Radio Esercito, prestavo servizio nell’Artiglieria Contraerei.

Ho partecipato a una selezione nazionale per diventare speaker, e grazie anche a precedenti esperienze nel mondo radiofonico, ho potuto unire la mia passione per la comunicazione alla mia professione militare. Ora, con orgoglio, dono voce alle attività dell’Esercito Italiano attraverso il microfono di Radio Esercito.

Io sono speaker di Radio Esercito dal 2021 -racconta il Primo Graduato Domenica Esposito- ho iniziato questa bellissima esperienza nel 2021 perché tanta era la voglia e desiderio di trasmettere e comunicare. Oggi siamo presenti alla 96/a Adunata degli Alpini a Biella, parlare è la cosa più bella con le persone più grandi di noi che hanno vissuto l’esercito in maniera diversa da quello che è oggi.

Questo confronto tra generazioni del passato e del presente è un punto di incontro, una osmosi e una occasione di una ulteriore crescita personale umana.

Consigliereste questo percorso ai giovani?

Assolutamente sì! L’Esercito Italiano offre opportunità di crescita professionale e culturale. A chi ama la comunicazione e desidera servire il Paese, consiglio di valutare con interesse questo percorso.

Quali saranno i prossimi appuntamenti con Radio Esercito?

Speriamo di essere presenti il prossimo anno anche alla 97ª Adunata Nazionale degli Alpini a Genova.

Radio Esercito partecipa alle principali manifestazioni militari, come le celebrazioni della Forza Armata e le Adunate. Siamo anche presenti in eventi di rilievo nazionale, come il Rimini Wellness, dove saremo protagonisti di un percorso ginnico insieme ad altre unità dell’Esercito e dove vi aspettiamo numerosi.

Per restare sempre informati sulle attività dell’Esercito Italiano, Vi invitiamo a seguirci sulle pagine social istituzionali dell’Esercito Italiano e la nostra pagina Instagram @radioesercito e sul sito:

www.esercito.difesa.it e a collegarvi a Radio Esercito, “la radio che marcia al tuo fianco!”

Grazie per essere stati con noi e per averci dedicato il vostro tempo, la vostra musica e la vostra voce!