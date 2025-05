Un concerto in Ospedale, il dono degli Alpini di Palmanova a pazienti e operatori per l'Adunata di Biella FOTO

Un concerto in Ospedale, il dono degli Alpini di Palmanova a pazienti e operatori per l'Adunata di Biella

Sabato mattina 10 maggio, le note dell’Adunata degli Alpini sono risuonate sul tetto giardino dell’Ospedale di Biella, grazie alla disponibilità di un gruppo della Fanfara Alpina di Palmanova che ogni anno, dal 2018, fa visita ad un ospedale cittadino per donare un momento di serenità a pazienti e operatori sanitari.

La tradizione è nata in occasione dell’Adunata di Trento, dalla sensibilità di Donato Lazzarini e dei componenti della Fanfara che, dopo aver incontrato il padre di una paziente che in quel momento era ricoverata in ospedale, hanno pensato di farle visita chiedendo l’autorizzazione per recarsi nel reparto di Oncologia. Da allora la Fanfara Alpina di Palmanova dona un concerto ai degenti e agli operatori sanitari della città che ospita l’Adunata.

Numerosi pazienti si sono affacciati alle finestre dei reparti di degenza e alle ampie vetrate del tetto giardino e della dalla passerella per assistere al concerto. In particolare, sono scese sul tetto giardino anche alcune persone in cura in quel momento presso il Day Hospital medico, a cui gli Alpini hanno dedicato alcuni brani suonando davanti a loro.

Ad accogliere la delegazione alpina friulana la Direzione Generale dell’ASL BI e una rappresentanza del personale ospedaliero e territoriale dell’Azienda. A conclusione dell’evento la delegazione della Fanfara Alpina di Palmanova ha ricevuto il saluto istituzionale e i ringraziamenti ufficiali da parte di Elena Chiorino, Vice Presidente della Regione Piemonte, e di Davide Zappalà, Vice Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale.

Nel Biellese l’iniziativa è stata coordinata da Beatrice Bongiovanni, in qualità di Presidente dell'Associazione Culturale Rina Valé di Donato e che organizza numerose iniziative di tipo culturale, musicale con finalità solidarietà e corsi di lingue e anche dedicati alla salute e al benessere (per contatti email arch.bongiovanni@libero.it e telefonici 3346582103).

“I pazienti hanno accolto con gioia e stupore l’arrivo della delegazione della Fanfara di Palmanova, che era stato annunciato, ma che è stata per molti una sorpresa gradita e insolita. – ha dichiarato Mario Sanò, Direttore Generale ASL BI - La collocazione dell’Ospedale era a livello logistico fisicamente distante dai principali luoghi in cui si è svolta l’Adunata. Questa iniziativa, che denota la sensibilità e l’attenzione al prossimo del Corpo degli Alpini, ha fatto sì che anche le persone in ospedale, per motivi di salute ma anche di servizio, potessero condividerne lo spirito attraverso la musica e la grande umanità manifestata dai componenti della Fanfara di Palmanova, dando vita ad un momento speciale che ha coinvolto ed emozionato tutti i presenti. La Direzione Generale e tutto il personale dell’ASL di Biella ringraziano pubblicamente la Fanfara di Palmanova e l'Associazione Culturale Rina Valé di Donato per l’organizzazione dell’evento e per aver donato sollievo e un ricordo indimenticabile ai pazienti, ma anche agli operatori”.